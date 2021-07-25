اعلامي: رمضان صبحي بياخد ٢٠٠ مليون جنية ومش عارف يجيب جول

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علق الإعلامي سيد على على خسارة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الأرجنتيني بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في دورة الألعاب الأوليمبية.

وقال على خلال برنامج «حضرة المواطن»: «كلنا منمناش أمبارح عشان نشوف الماتش الساعة تسعة الصبح».

وأضاف: «المفروض لاعبيتنا لما تكون في الأولمبياد تعرف أنه مفيش مجال للخطأ؛ دا منتخب فيه محترفين ولكن خذلونا».

وتابع: «اللي أسمه رمضان صبحي اللي بيتعامل أنه محترف بياخد 200 مليون جنيه المفروض لما تجيله كورة يعرف يجيبها جول؛ الفرق بيني وبينه أن لو جالي 20 كورة ممكن أجيب منها جول وهو لو جاله كورة لازم يجيبها جول».

وخسر المنتخب الوطني الأوليمبي أمام منتخب الأرجنتين لتتضاءل أماله في التأهل إلى ربع نهائي مسابقات كرة القدم في دورة الألعاب الأوليمبية«.