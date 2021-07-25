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11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

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11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية 11 سبتمبر انطلاق الدورة الأولى لـ مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية

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وافقت اللجنة العليا للمهرجانات، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، على إقامة الدورة الأولى لمهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية، خلال الفترة من 11 وحتى 16 سبتمبر المقبل.
وقال الكاتب الصحفي محمد قناوي، رئيس عمليات المهرجان، في بيان، الأحد، إن المهرجان هو الأول من نوعه بالمنطقة المتخصص في السينما الفرانكوفونية، مشيرًا إلى أن سينما الدول الناطقة بالفرنسية من أهم صناعات السينما حاليًا في العالم وتنافس وبقوة السينما الأمريكية، بل وتسبقها في منصات الجوائز والتكريمات الدولية.
وأضاف أن الكثير من الدول العربية وفي مقدمتهم وتونس من أوائل المؤسسين للمنظمة الفرانكوفونية التي تضم في عضويتها ما يزيد على 88 دولة من قارات العالم الخمس.
وتابع أن «مقر وإقامة ضيوف مهرجان الإسكندرية للسينما الفرانكوفونية سيكون بفندوق هيلتون جرين بلازا بمنطقة سموحة، وأن أفلام المهرجان ستعرض في عدد من دور العرض التجارية بمناطق الإسكندرية المختلفة، إضافة إلى المراكز الثقافية والفنية مثل مركز الحرية للإبداع والمركز الثقافي الفرنسي، حتى تتاح أمام الجمهور السكندري العاشق للسينما، خاصةً أن المهرجان نوعي ومتخصص في سينما الدول الفرانكوفونية المعروفة بتواجدها المؤثر في مهرجانات العالم الكبرى».

وأشار «قناوي»إلى أن السينما التونسية ستكون ضيف شرف الدورة الأولى للمهرجان وسيخصص المهرجان احتفالية بالسينما التونسية، وأن قائمة المكرمين ستضم شخصية سينمائية تونسية أثرت صناعة السينما التونسية والعالمية بالعديد من الأفلام الحاصلة على جوائز عالمية، مهرجان سينمائي مصري يُعنى بعرض أفلام الدول الفرانكفونية، ويصل عددها إلى 88 دولة ما بين دول رئيسية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتسبين، وتنظمه مؤسسة فنون للثقافة والإعلام، ويترأس لجنته العليا الكاتب الكبير محمد سلماوي عدد من الوجوه الإعلامية والفنية والثقافة المرموقة، على رأسهم الفنان الكبير سمير صبري رئيس شرف المهرجان، والدكتورة إيمان نجم وكيل وزارة الثقافة المصرية.

المصرى اليوم

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