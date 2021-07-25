«الرعاية الصحية» بالأقصر: إجراء 58 ألف جلسة غسيل كلوي للمنتفعين

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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر إجراء جلسات الغسيل الكلوي بها حيث يتم توفير العلاج للمرضى مجانًا لكل المنتفعين بالإضافة للتحاليل الدورية .

وأعلنت خلال بيان صحفى، ان اكثر من 58 ألف جلسة غسيل كلوي تمت لأكثر من 1000 منتفع بمحافظة الأقصر بأعلى مستويات الجودة وأحدث التقنيات والتجهيزات الطبية وغير الطبية من خلال 230 ماكينة غسيل كلوي في 5 مستشفيات منذ بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في يناير 2021.

كما يتم إجراء الجلسات وفقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، كما يتم إجراء الجلسات للمرضي المصابين بفيروس كورونا من خلال ماكينات منفصلة حفاظًا على سلامة المواطنين، كما يتلقى المريض جرعات لقاح فيروس كورونا أثناء تلقيهم خدمة الغسيل الكلوي بمختلف المستشفيات.