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لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

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لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية لأول مرة.. العاهل الأردني يعلن تعرض بلاده لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية

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قال العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الأحد، إن بلاده سبق أن تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة إيرانية، مؤكدا أن المنطقة لها مخاوف مشروعة من الأنشطة الإيرانية.

وقال الملك عبدالله الثاني، في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، الأحد، إن «الأردن للأسف تعرض لهجمات بطائرات مسيرة اتضح أنها تحمل بصمة إيران»، مضيفا: «كما أن ما يطلق على إسرائيل من سوريا ولبنان ولا يصيبها يسقط في الأردن».

وبسؤاله عما إذا كانت تلك الهجمات قد وقعت في الأشهر الأخيرة، أجاب العاهل الأردني: «كان ذلك خلال نحو عام مضى».

كان رئيس الأردنية الأسبق فايز الطراونة، قال إن إيران حاولت تصدير ثورتها إلى الأردن، عن طريق محاولات لاختراق الصف الأردني. وقال في ترويجي نشرته قناة «العربية» للجزء الثالث من مقابلته ضمن برنامج «الذاكرة السياسية»، إنه «تم العثور على دولارات ومنشورات عن ولاية الفقيه، مع أشخاص تم ضبطهم».

المصرى اليوم

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