صالح جمعة ينتظم في مران سيراميكا كليوباترا..ويعتذر للجهاز الفني

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

انتظم صالح جمعة لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، في تدريبات الفريق مساء اليوم الأحد.

وقدم صالح جمعة، اعتذاراً لإدارة نادي سيراميكا كليوباترا، والجهاز الفني، واللاعبين، بعد غيابه عن مران أمس السبت، دون إخطار الجهاز الفني والإداري.

وتعهد اللاعب أمام معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي سيراميكا كليوباترا، وضياء السيد المدير الفني للفريق، بعدم تكرار واقعة الغياب عن المران دون إذن مسبق.

وقبل الجهاز الفني والإداري الاعتذار الذي تقدم به صالح جمعة الذي شدد على أن الفترة المقبلة ستشهد التزاماً كبيراً منه في التدريبات والمباريات من أجل المساهمة مع زملائه في تحقيق مركز متقدم يليق بنادي سيراميكا كليوباترا في الدوري.

ويستعد نادي سيراميكا كليوباترا لاستئناف مبارياته في الدوري، بمواجهة النادي الأهلي يوم ٥ أغسطس القادم.