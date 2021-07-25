أخبار عاجلة

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان -
عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة -
القبض على أب احتجز ابنته تحت الأرض لسنوات (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول

Print
الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تمكن فريق الاهلي من التفوق على منافسه الانتاج الحربي بهدف دون رد في الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو المارد الأحمر على الكرة خلال أحداث الشوط وحاول الرباعي الامامي القيام بمحولات هجومية خلال الـ30 دقيقة الأولى ولكنها لم تسفر عن خطورة بسبب التمركز الجيد من مدافعي الانتاج الحربي.

وظهر كهربا بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكنها خرجت اعلى المرمى، ونجح مروان محسن في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعدما ابعد الكرة عن متناوب حارس الانتاج الذي اضطر إلى ارتكاب خطأ، وتصدى معلول لركلة الجزاء بنجاح.

ويسعى الأهلي إلى تعويض تعثره خلال المباراة الأخيرة امام البنك الأهلي، ومواصلة رحلته نحو تقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

رضا عبدالعال يعلق على تفويت الإسماعيلي أمام الزمالك.. وتألق أكرم مع الأهلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

وجيه أحمد يكشف حقيقة تعطل «الفار» في مباراة الزمالك والإسماعيلي

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري

طرد وركلات جزاء الأهلي والزمالك تضع الحكام في مرمي الهجوم بصراع الدوري

شاهد فرحة الزمالك الهستيرية بعد احراز الهدف الثاني في الدراويش

شاهد فرحة الزمالك الهستيرية بعد احراز الهدف الثاني في الدراويش