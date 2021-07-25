الأهلي يتقدم على الانتاج الحربي في الشوط الاول

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تمكن فريق الاهلي من التفوق على منافسه الانتاج الحربي بهدف دون رد في الشوط الاول من اللقاء الذي يجمعهما ضمن منافسات الجولة 24 للدوري المصري الممتاز.

سيطر لاعبو المارد الأحمر على الكرة خلال أحداث الشوط وحاول الرباعي الامامي القيام بمحولات هجومية خلال الـ30 دقيقة الأولى ولكنها لم تسفر عن خطورة بسبب التمركز الجيد من مدافعي الانتاج الحربي.

وظهر كهربا بتصويبة رائعة من داخل منطقة الجزاء ولكنها خرجت اعلى المرمى، ونجح مروان محسن في الحصول على ركلة جزاء في الدقيقة 35 بعدما ابعد الكرة عن متناوب حارس الانتاج الذي اضطر إلى ارتكاب خطأ، وتصدى معلول لركلة الجزاء بنجاح.

ويسعى الأهلي إلى تعويض تعثره خلال المباراة الأخيرة امام البنك الأهلي، ومواصلة رحلته نحو تقاسم صدارة جدول ترتيب الدوري المصري مع الزمالك.