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كشف ناصر ترك، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، تفاصيل إعلان السعودية بدء استقبال المعتمرين من خارج المملكة.

وقال «ترك» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، الأحد، إن «وزارة الحج أعلمت مختلف دول العالم الإسلامي ببدء موسم العمرة، وأعلنت الضوابط العامة، ومن المقرر إعلان كل دولة للشروط الخاصة بها»، مشيرا إلى أن الإجراءات تشمل التطعيم بلقاحات كورونا المعتمدة من قبل المملكة.

وأضاف أن السعودية لم تعتمد لقاحين سينوفارم وسينوفاك حتى الآن، متوقعا اعتماد المملكة اللقاحين قريبًا.

وأوضح أن إجراءات التقديم للعمرة تشمل الحصول على شهادات صحية من مراكز معينة ستحددها المملكة لاحقا، إضافة إلى تخطي سن المعتمر 18 عامًا، مشيرًا إلى أن التقديم للعمرة سيكون إلكترونيا عبر شركات السياحة.

وأشار إلى أن شروط العمرة تتضمن أن يكون عدد المعتمرين بالغرفة الواحدة بالفنادق إثنين كحد أقصى، إضافة إلى تخفيض نسبة إشغال أتوبيسات النقل إلى 50%، إضافة إلى إجراء تأمين صحي للمعتمر بالمملكة، متوقعًا ارتفاع أسعار العمرة عن 20 ألف جنيه بسبب الشروط الجديدة التي اعتمدتها السعودية.