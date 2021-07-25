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لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

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لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 46 موظفًا بقطاعات خدمية في الأقصر للتحقيق

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شدّد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة متابعة العمل وتقييم الأداء داخل المصالح الحكومية.

وأعلن العميد طارق لطفي، رئيس مدينة الأقصر، تكليف عبدالحميد الكيلانى مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بمجلس مدينة الأقصر، ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم بضبط الأسواق والمخالفين مع تكثيف المرور على كافة المصالح للتأكد من الانضباط الادارى بها وتقديم افضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وبحسب بيان، الأحد، تولت إدارة التفتيش المالي والإداري بمدينة الأقصر، برئاسة عبدالحميد الكيلاني، بالمرور على المنشآت الحكومية الخدمية الواقعة بنطاق بندر الأقصر، ومتابعة الانضباط الإداري بها من قبل الخطة الموضوعة لتشمل 139 متابعة، وأُحيل 46 موظفًا وموظفة للشؤون القانونية للتحقيق خلال شهر يوليو 2021 الجاري لعدم الانضباط الإداري، وتحرر 13 محضر مخالفة.

المصرى اليوم

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