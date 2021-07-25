بحضور أولياء أمور.. تعليم النواب تبحث شكاوى زيادة مصروفات المدارس الخاصة

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قالت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن لجنة التعليم خصّصت اجتماعات لمناقشة خطة وزارة التربية والتعليم وأصوات أولياء الأمور والنواب وأصحاب المدارس الخاصة.

وأضافت النائبة خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن جلسة اليوم شهدت حضور أولياء أمور وممثلين للمدارس الخاصة.

وتابعت أن أول شكوى كانت بخصوص مصروفات الدراسة وزيادتها والرقابة ومستوى المعلمين، كما عرض أصحاب المدارس الخاصة مشاكلهم.

وأوضحت أن جلسة جديدة ستعقد غدًا لمتابعة المناقشات والخروج بنتيجة سيجري إعلانها لاحقًا.