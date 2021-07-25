أخبار عاجلة

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان -
عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة -
القبض على أب احتجز ابنته تحت الأرض لسنوات (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن

Print
«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن «حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحيت حركة «حماس» الفلسطينية الذكرى الـ 20 لاستشهاد أحد رموزها صلاح الدين دروزة، الذي تعرضت سيارة كان يقودها إلى قصف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «رفيق درب المقاومة منذ الأيام الأولى للانطلاقة وتأسيس الكتائب مع بداية الانتفاضة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنه «كان قد اتخذ قرارا مع صديقه في ذات ليلة ولم يستغرق سوى جلسة واحدة وكان سرا بينهما، مضيفا انه كان مضحيا ولايبالي بالثمن».

وولد صلاح الدين نور الدين دروزة بمدينة نابلس عام 1966، ودرس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس نابلس، وحصل منها على الثانوية العامة في الفرع العلمي، ونال درجة البكالوريوس في الأحياء من جامعة القدس أبوديس عام 1986.

وانضم لحركة حماس فور تأسيسها، وكان عضوًا في لجنة «الطوارئ» السرية المشرفة على نشاطات الحركة في نابلس أثناء الانتفاضة الأولى، كما انضم دروزة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تسعينات القرن الماضي.

واعتقلته قوات الاحتلال أكثر من مرة، وتم استبعاده مع 415 قياديًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني أواخر عام 1992.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

ضبط متهمين قاما بسرقة عامل ديليفرى بالمرج

ضبط متهمين قاما بسرقة عامل ديليفرى بالمرج

إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة في الوادي الجديد

إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة في الوادي الجديد

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الهاربين من احكام بالقليوبية

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الهاربين من احكام بالقليوبية