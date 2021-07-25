«حماس» في الذكرى الـ20 لاستشهاد «دروزة»: كان مضحيًا ولا يبالي بالثمن

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أحيت حركة «حماس» الفلسطينية الذكرى الـ 20 لاستشهاد أحد رموزها صلاح الدين دروزة، الذي تعرضت سيارة كان يقودها إلى قصف بمدينة نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، حسام بدران، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه «رفيق درب المقاومة منذ الأيام الأولى للانطلاقة وتأسيس الكتائب مع بداية الانتفاضة الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنه «كان قد اتخذ قرارا مع صديقه في ذات ليلة ولم يستغرق سوى جلسة واحدة وكان سرا بينهما، مضيفا انه كان مضحيا ولايبالي بالثمن».

وولد صلاح الدين نور الدين دروزة بمدينة نابلس عام 1966، ودرس المرحلتين الأساسية والثانوية في مدارس نابلس، وحصل منها على الثانوية العامة في الفرع العلمي، ونال درجة البكالوريوس في الأحياء من جامعة القدس أبوديس عام 1986.

وانضم لحركة حماس فور تأسيسها، وكان عضوًا في لجنة «الطوارئ» السرية المشرفة على نشاطات الحركة في نابلس أثناء الانتفاضة الأولى، كما انضم دروزة لكتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في تسعينات القرن الماضي.

واعتقلته قوات الاحتلال أكثر من مرة، وتم استبعاده مع 415 قياديًا من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى مرج الزهور في الجنوب اللبناني أواخر عام 1992.