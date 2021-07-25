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رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

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رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات رئيس لجنة فحص «الإسكندرية المائل»: إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات

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قال الدكتور التوني محمود التوني رئيس اللجنة الهندسية المسئولة عن فحص عقار الإسكندرية المائل إن المقاول جاهز لتنفيذ قرار الإزالة وننتظر إخلاء الأهالى للوحدات السكنية لبدء إزالة 10 طوابق من العقار خلال ساعات وسيتم تقييم حالة العقار بعد الإزالة والنظر في إمكانية إزالته بالكامل.

وأضاف «التوني» خلال مداخلة مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، الأحد، أن الإسكندرية بها العديد من العقارات المائلة ومنها من لم يحصل على ترخيص من الأساس وتحتاج لإزالة نهائية وهناك حالات أخرى يتم النظر فيها لتخفيف الأضرار والاكتفاء بإزالة عدد أدوار يمنع الخطر فقط.

وتابع أنه «سيتم إزالة 10 أدوار كاملة من العقار المائل لتحقيق الأمان ومنع الخطورة»، مشيرًا إلى أنه لو تم تطبيق القرارات الإدارية بالإزالة الكاملة لكل المخالفات من 2010 سيتم إزالة مناطق بأكملها.

وأكد أن «العقار المائل تم بناءه من 6 سنوات فقط وهو أمر خطير ما يشبه المارد حال انهياره لا قدر الله بعكس العقارات القديمة المتهالكة التي تمنح إشارات عبارة عن شروخ وتكون أضرارها أقل من العقارات الجديدة المتماسكة».

المصرى اليوم

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