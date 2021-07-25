«شباب النواب» ترجئ مناقشة نتائج البعثة الأولمبية في طوكيو: لا نريد تشتيت تركيزهم

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أرجأت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، الحديث عن نتائح بعثة مصر المشاركة في اولمبياد طوكيو، والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وذلك بعد عدة مطالبات بمناقشة النتائج الحالية.
جاء ذلك على هامش اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة، المقدمة من اعضاء المجلس، بشأن تطوير عدد من مراكز الشباب، بمحافظة القاهرة منها مركز شباب النهضة، وكفر الشرفا.
وقال الدكتور محمود حسين إن اللجنة حريصة على دعم البعثة الرسمية المشاركة في الأولمبياد، للنهاية خاصة ان التقييم لا يتم بالقطعة، لافتا إلى ان نسبة الذين شاركوا في الأولمياد من أعضاء البعثة يمثلون 15% فقط من حجم المنافسات، مما يتطلب من الجميع الإنتظار حتي انتهاء البطولة.
وأضاف رئيس لجنة الشباب إن اللجنة قامت بدروها بتقديم الدعم اللازم للبعثة الأولمبية، حيث إستمعت لجميع رؤساء الإتحادات خلال فترة الإعداد، وذلك للوقوف على المتطلبات التي تحتاجها البعثة، وتم الاطلاع على خطط الاعداد، متابعا: «لن نقيم البعثة وقت المعركة حتي لا نشتت تركيزهم وانتباهم خلال المنافسات».
وأشار إلى أن البعثة الحالية، هي أكبر بعثة أولمبية مشاركة في تاريخ مصر، وتم توفير الدعم المادى اللازم لها، حيث تم تخصيص 276مليون جنيه لجميع الإتحادات المشاركة .
من جانبه، قال النائب عمرو السنباطي، عضو لجنة الشباب، أن المنظومة الرياضية في مصر تحتاج إلى إعادة هيكلة، خاصة أن ننائج المخرجات تعتمد على المدخلات، وهو ما يتطلب ان تكون تلك المدخلات تم الإعداد لها جيدا .
فيما قال النائب طارق السيد، عضو اللجنة، إنه مهما كانت النتائج التي ستحققها البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو، فيجب التأكد من تاثر فترة الغعداد بسبب كورونا، خاصة انها أثرت بشكل مباشر على اللاعبين لافتا غلى ان الذين صعدوا للاولمبياد تمكنوا من ذلك بسبب إمكانياتهم الفردية .
ومن ناحية أخري، طالب النائب شريف الورداني، خلال طلب الاحاطة الذي تقدم بها مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة ن بضروة الإنتهاء من اعمال تطوير مركز شباب النهضة والذى يخدم آلاف المواطنين، لافتا إلى أن مبني مركز الشباب لم يتم تطويره منذ عام 1992 .
وعلق الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، على مطالب النائب بضروة قيام وزارة الشباب بتطبيق الأولويات في تنفيذ مراكز الشباب، وذلك من خلال التركيز على المناطق الأهولة بالسكان .
بينما طالب النائب أحمد على عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، من وزارة الشباب الإنتهاء من مسرح مركز شباب الأندلس، وكذلك العمل على الإنتهاء من تنجيل ملاعب مركز شباب كفر الشرفا.