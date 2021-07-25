سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد

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أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأثر بغياب عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة البنك الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فريق الأهلي تأثر في مباراة البنك الأهلي، بغياب الثلاثي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، خاصة أن البدلاء لم يكونوا على نفس المستوى».

وأضاف: «اللاعبون البدلاء، خيبوا ظن موسيماني، المدير الفني للفريق، حيث كان محمد هاني، بعيدًا عن مستواه الفني، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية».

وعن مستوى النيجيري جونيور أجايي، قال: «اللاعب وزنه زائد جدًا، وهذا أثر بالسلب على أدائه في الملعب».