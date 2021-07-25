أخبار عاجلة

رسائل الرئيس السيسى الإنسانية للمصريين برنامج الإصلاح الإقتصادى لم ينجح إلا بكم -
قرار القبض على سيف الإسلام.. "لا يساوي الحبر الذي كتب به"! -
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري -
كثافات مرورية عالية فى فترة الظهيرة -
مصر تعزي الشعب اللبناني في ضحايا انفجار عكار -
0.4 % معدل التضخم خلال يوليو -
«بيت الشعر» بالأقصر ينظم ندوة نقدية عن «الصورة والجوهر في الشعر العربي» -
ضبط 24 سلاح نارى و250 طلقة بحوزة شاب فى اسوان -
عضو بـ«صحة النواب» يحذر من التعامل مع مراكز التخسيس وعلاج الإدمان غير المرخصة -
القبض على أب احتجز ابنته تحت الأرض لسنوات (التفاصيل) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد

Print
سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد سمير كمونة : بدلاء الأهلي خيبوا ظن موسيماني .. وأجايي وزنه زائد

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد سمير كمونة، مدافع النادي الأهلي السابق، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تأثر بغياب عدد من اللاعبين الأساسيين في مباراة البنك الأهلي.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج «استاد المصري اليوم» الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز: «فريق الأهلي تأثر في مباراة البنك الأهلي، بغياب الثلاثي محمد الشناوي وأكرم توفيق وطاهر محمد طاهر، خاصة أن البدلاء لم يكونوا على نفس المستوى».

وأضاف: «اللاعبون البدلاء، خيبوا ظن موسيماني، المدير الفني للفريق، حيث كان محمد هاني، بعيدًا عن مستواه الفني، بسبب الإصابة التي تعرض لها اللاعب في الفترة الماضية».

وعن مستوى النيجيري جونيور أجايي، قال: «اللاعب وزنه زائد جدًا، وهذا أثر بالسلب على أدائه في الملعب».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

151 مليون موبايل حجم صادرات الصين خلال 7 اشهر من العام الجاري

ضبط متهمين قاما بسرقة عامل ديليفرى بالمرج

ضبط متهمين قاما بسرقة عامل ديليفرى بالمرج

إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة في الوادي الجديد

إصابة ٦ أشخاص في انقلاب سيارة في الوادي الجديد

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الهاربين من احكام بالقليوبية

حملة أمنية لضبط العناصر الإجرامية الهاربين من احكام بالقليوبية