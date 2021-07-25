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الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

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الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك الرئيس الفنزويلي يعرب عن استعداده للحوار مع المعارضة في المكسيك

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قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه مستعد للسفر إلى المكسيك لبدء حوار مع المعارضة الشهر المقبل وفقا لوساطة أطلقتها النرويج، مضيفا في تصريحات نقلتها القناة التلفزيونية العامة «تيليسور» «لقد بدأنا مناقشة برنامج معقد وصعب».

وأكد مادورو رغبته في رفع العقوبات الأمريكية التي أضرت بالقطاع المالي والنفطي.

وسبق أن أعلنت المعارضة الفنزويلية رغبتها في استئناف المفاوضات لحل الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد.

وتعترف إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أخرى بزعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو كرئيس شرعي لفنزويلا، فيما أعلنت دول عديدة ومنها والصين دعمها للرئيس مادورو.

المصرى اليوم

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