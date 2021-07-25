التقديم إلكترونيا.. تعرف على شروط ألف وظيفة بمصلحة الجمارك

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أعلنت مصلحة الجمارك بوزارة المالية، عن حاجتها للتعاقد مع 1000 من حملة المؤهلات العليا (بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة/ شعبة جمارك، وليسانس حقوق، وليسانس شريعة وقانون) للعمل بالمصلحة.

وأوضحت المصلحة شروط التقديم والمستندات المطلوبة وشروط الترشح.

أولا- شروط التقديم:

1. أن يكون المتقدم متمتعاً بالجنسية المصرية.

2. أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.

3. ألا يزيد سن المتقدم عن 29 عاماً في تاريخ هذا الإعلان.

4. بالنسبة للفئة (أ) أن يكون المتقدم حاصلاً على بكالوريوس تجارة (شعبة محاسبة/ شعبة جمارك) بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

5. بالنسبة للفئة (ب) أن يكون المتقدم حاصلاً على ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون بتقدير عام جيد جداً على الأقل.

6. أن يتم التقدم على مكان عمل واحد فقط أو مكانين على الأكثر من أماكن العمل المحددة بالجدول الوارد بالاعلان (تفاصيل الاعلان).

7. أن يتم تقديم إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل. وفى حالة عدم التقدم بهذا الإقرار يعتبر رفضا للوظيفة من جانب المتقدم لها.

ثانيا- المستندات المطلوبة للتقديم:

1- صورة من بطاقة الرقم القومي (وجهى البطاقة)، على أن تكون سارية في تاريخ الإعلان.

2- صورة من شهادة الميلاد المميكنة.

3- صورة من شهادة المؤهــل الدراسي.

4- صورة من شهادة تبين الموقف من التجنيد لأداء الخدمة العسكرية، أو صورة من نموذج 110 جند، وذلك بالنسبة للمتقدمين من الذكور

5- صورة من صحيفة الحالة الجنائية، على أن تكون سارية.

6. صورة موقعة من إقرار بالموافقة على الاستمرار بالعمل في المكان المتقدم عليه أو أي موقع أو إدارة جمركية تراها مصلحة الجمارك مستقبلا وفقا لحاجة العمل.

7- صورة شخصية حديثة (فوتوغرافية).

وشارت المصلحة إلى ضرورة عمل مسح ضوئي للمستندات المطلوبة قبل البدء في عملية التسجيل، مع مراعاة ألا تستغرق عملية التسجيل وتحميل الملفات أكثر من 15 دقيقة، وللحصول على المساعدة يمكنك التواصل مع الدعم الفني على البريد الإلكتروني Jobs.eca@mof.gov.eg.

ثالثا- شروط الترشح:

يشترط للترشح للتعاقد اجتياز المتقدمين المستوفين لشروط التقديم والمستكملين للمستندات المطلوبة لاختبارات التقييم الالكترونية، وذلك بنسبة 75% على الأقل في مجالات:

• بالنسبة للفئة (أ): المحاسبة بصفة عامة، مع التركيز على المحاسبة المالية والمحاسبة الضريبية والمراجعة- قانون الجمارك- مهارات استخدام الحاســب الآلي- المهارات الإدارية الأساسية والمعلومات العامة- مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• بالنسبة للفئة (ب): قانون الجمارك بصفة أساسية- قانون العقوبات المصري- قانون الإجراءات الجنائية- القانون المدني- قانون الحجز الإداري- مهارات استخدام الحاســب الآلي- المهارات الإدارية الاساسية والمعلومات العامة- مهارات استخدام اللغة الإنجليزية.

• علماً بأنه سيتم عقد مقابلة شخصية مع المتقدمين من الفئتين المشار إليهما ممن اجتازوا اختبارات التقييم الالكترونية فقط، وعلى ان تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

• كما سيتم طلب أصول المستندات المطلوبة الواردة في (البند ثانياً)، أوغيرها من المستندات إذا استدعى الأمر ذلك، بالإضافة إلى أنه سيتم إجراء كشف طبي بالنسبة للمتقدمين المرشحين للتعاقد معهم.

ملاحظات هامة:

• سيتم إرسال رسالة تأكيد لكل من استكمل المستندات المطلوبة على الموقع الإلكتروني، على أن يتم فحص تلك المستندات (ولا يعني ذلك أن المتقدم مستوفى لشروط التقديم).

• سيتم تحديد موعد اختبارات التقييم الالكترونية ومقر انعقادها بالنسبة للمتقدمين المُستوفين لشروط التقديم بعد انتهاء مدة الإعلان على ذات الرابط بالموقع الرسمي لوزارة المالية.

• تُعقد اختبارات التقييم الإلكترونية على الحاسب الآلي.

• يتم قبول الأعداد المطلوبة بعد مراجعة أصول المستندات المطلوبة الواردة في البند ثانياً، وطبقــاً لترتيب المتقدميــن في نتيجة اختبارات التقييم الالكترونية، بالإضافة إلى الدرجة المخصصة للمقابلة الشخصية وذلك على مكان العمل المتقدم اليه، وبحيث تكون المفاضلة بين المتقدمين وفقاً للقواعد المقررة قانوناً في هذا الشأن.

• في حالة ثبوت أن البيانات المسجلة بواسطة المتقدم مخالفة للحقيقة وفقاً للمستندات المقدمة منه، سيتم استبعاده واعتباره غير مقبول، مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

• لن يلتفت إلى طلبات التوظيف غير المستوفاة لشــروط التقديم الواردة في (البند أولاً) أو التــي تقدم باليد أو التي ترد قبل أو بعد المدة المحددة لتلقى الطلبات على هذا الموقع.

قبل البدء في عملية التقديم، يرجى العلم أنه غير مسموح بالتقديم لأكثر من مرة، لذلك يجب الحرص على إدخال كل البيانات بعناية، وتحميل ملفات سليمة قابلة للقراءة بصورة جيدة حتى لا يتم استبعاد الطلب.

للتقديم ومزيد من المعلومات يرجى الدخول على هذا الرابط.