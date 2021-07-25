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استقرت أسعار الذهب في الجزائر، الأحد، 25 يوليو 2021 بالتوازي مع عطلة نهاية الأسبوع بالأسواق المالية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 في الجزائر، نحو 7807 دنانير (57.98 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا بالأسواق) نحو 6832 دينارا (50.73 دولار).

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الجزائر إلى 5856 دينارا (43.49 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في الجزائر، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 4554 دينارا (33.82 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 12 نحو 3904 دينارات (29 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب (الأونصة) في الجزائر نحو 242.809 ألف دينار (1803 دولارات)، بينما سجل سعر الجنيه الذهب في الجزائر (8 جرامات من عيار 21) نحو 54.653 دينار (405.87 دولار).

أسعار الذهب عالميا

وعالميا، سجلت أسعار الذهب أول انخفاض أسبوعي في ختام تعاملات الأسبوع، يوم الجمعة، بعد أن أغلقت على استقرار.

وتسبب صعود الدولار في جعل المعدن أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، وواجه الدعم القادم من انخفاض عائدات السندات الأمريكية.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1807.45 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:34 بتوقيت جرينتش.

فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1806.20 دولار، وبهذه الأسعار يكون الذهب متراجعا بنسبة 0.2% منذ بداية الأسبوع.

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى له في 3.5 شهور، مقابل عملات رئيسية أخرى، مرتفعا للأسبوع الثاني على التوالي.

وتوقعت «فيتش سولوشنز»، في مذكرة أن يظل الذهب عالقا داخل هذا النطاق في الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، سيظل التضخم محركا رئيسيا لأسعار الذهب في الأشهر المقبلة، ويدعم الأسعار على المدى القريب.