نتائج الشركات الايجابية تقود وول ستريت ... و المستثمرون في انتظار النتائج

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يواجه الصعود في وول ستريت اختبارًا جديدًا الأسبوع المقبل مع تدفق تقارير الأرباح من الشركات الأمريكية الكبرى، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والإنترنت العملاقة التي استعادت مؤخرًا ريادتها في السوق.

ومن المقرر أن تعلن شركات يمثل وزنها أكثر من ثلث مؤشرS&P 500 عن نتائجها ربع السنوية الأسبوع المقبل، وعلى رأسها Apple وMicrosoft وAmazon وAlphabet، الشركة الأم لشركة Google، وهي أكبر أربع شركات أمريكية من حيث القيمة السوقية.

كسبت هذه الأسهم ما بين 5-7% حتى الآن هذا الشهر قياسًا بإغلاق يوم الخميس، وبينما ارتفع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.6% فقط، وانخفض مؤشر S&P 500 للمساواة في الوزن وهو مقياس لمتوسط الأسهم بنسبة 0.2%.

قال والتر تود كبير مسؤولي الاستثمار فيGreenwood Capital في ساوث كارولينا: “مستوى توقع الأرباح لهذه الأسماء أعلى قليلاً مما كان عليه قبل شهر نظرًا لأداء الأسهم، لذلك أعتقد أنه سيتعين عليهم تحقيق ذلك”، وأضاف: “أنها مسألة تطلّع إلى الأمام: هل يمكنهم الارتقاء إلى مستوى التوقعات التي تعكسها أسعار الأسهم؟”.

جاءت القوة في تلك الأسهم الكبيرة وسط مخاوف بشأن تباطؤ التعافي الاقتصادي الأمريكي الذي ساعد على انخفاض عوائد سندات الخزانة القياسية هذا الأسبوع إلى أدنى مستوياتها منذ فبراير قبل أن تنتعش بعضها، نظرًا لاجتياح نسخة دلتا من فيروس كورونا الولايات المتحدة.

التوقعات الاقتصادية ستكون في تركيز حاد مع اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي يومي الثلاثاء والأربعاء، وهو حدث محوري آخر للمستثمرين الذين يبحثون عن أدلة حول متى قد يكبح البنك المركزي أمواله السهلة.

وعلى الرغم من أن مؤشر S&P 500 يقف عند مستويات قياسية بعد ارتفاعه بأكثر من 95٪ من أدنى مستوياته في مارس 2020، فقد عانت الأسهم من مزيد من التقلبات في الأيام الأخيرة، حيث يسعى المستثمرون إلى التوفيق بين إشارات سوق السندات حول التوقعات الاقتصادية.

ويشير أداء الأسهم تحت السطح إلى بعض الشكوك حول القوة الاقتصادية لقد تفوقت أسهم النمو، التي قادت السوق لسنوات مع نمو الاقتصاد البطيء، في حين أن الأسهم الأصغر التي تميل إلى الانكشاف بشكل أكبر على الاقتصاد الأمريكي قد تأخرت.

قال Tim Skiendzielewski، مدير الاستثمار في Aberdeen Standard Investments في فيلادلفيا: “لقد سعى المستثمرون إلى الأمان في تلك الشركات الضخمة لا سيما شركات التكنولوجيا العملاقة، والتي من المتوقع أن تستمر في تحقيق نمو قوي للغاية”.

وتثير هيمنة أسهم الشركات الكبرى أيضًا مخاوف من أن المؤشر الأوسع قد يكون أكثر اعتمادًا على ثروات عدد قليل من الشركات العملاقة ذات الصلة بالتكنولوجيا.

بلغت القيمة السوقية لخمس شركات – Apple وMicrosoft وAmazon وAlphabet وFacebook – مؤخرًا 24.6% من القيمة السوقية لمؤشر S&P 500، وهي أعلى نسبة تقريبًا كانت في عام 2021.

تم تداول أقل من نصف الأسهم في S&P 500 مؤخرًا فوق المتوسطات المتحركة لـ 50 يومًا حتى عندما كان المؤشر عند مستويات عالية جديدة أو بالقرب منها، مقارنة بأكثر من 90% في أبريل، وهي علامة على أن “ما يحدث تحت السطح هو يتعارض مع صورة القوة التي يتم تصويرها إذا نظر المرء فقط إلى المتوسطات الشائعة”، وفقًا لـ Willie Delwiche المحلل الاستراتيجي في شركة أبحاث السوق All Star Charts.

في الوقت نفسه يمكن للمستثمرين الصاعدين الإشارة إلى بداية قوية لموسم أرباح كان من المتوقع أن يظهر انتعاشًا قويًّا من الوباء، مع إعلان 120 شركة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 حتى الآن.

ومن المتوقع أن تكون أرباح الربع الثاني قد قفزت بنسبة 78.1% عن العام الماضي ، بارتفاع من توقع قدره 65.4% في بداية الشهر وفقًا لبيانات Refinitiv IBES.

تشمل التقارير الأخرى ذات الوزن الثقيل الأسبوع المقبل Facebook وTesla وVisa وExxon Mobil وPfizer، مع وجود مخاوف بشأن قوة الاقتصاد وسيركز المستثمرون على توقعات الشركات لبقية العام وحتى عام 2022.

قال Anu Gaggar استراتيجي الاستثمار العالمي بشبكة Commonwealth Financial Network: “قد لا نرى الكثير من أرباع نمو الأرباح بنسبة 70% في المستقبل، لكن هذا لا يعني أننا نتطلع إلى نمو الأرباح السلبية، حتى لو كان معتدلًا، فإنه لا يزال يعكس بيئة اقتصادية صحية”.