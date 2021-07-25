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بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية»

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بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية» بلتون : تغييرات البورصة علي منهجية ادراج الشركات «إيجابية»

قررت إدارة البورصة إجراء تغييرين رئيسيين لمنهجية الإدراج فى مؤشر البورصة المصرية EGX30، والتى يسرى العمل بها فى المراجعة نصف السنوية لشهر أغسطس 2021.
وقال تقرير «بلتون المالية» إن التغييرات الأساسية هى وضع حد أقصى للشركات من القطاع نفسه، ويُشترط ألا يزيد عدد الشركات من القطاع نفسه على خمس شركات فى مؤشر البورصة المصرية EGX30.
وقالت «بلتون»، فى تقريرها، إن هذا التغيير إيجابى، حيث يهدف إلى تنويع القطاعات المكونة للمؤشر والتعبير بشكل أفضل عن السوق، حيث سيتم اختيار الشركات للإدراج بناءً على نسبة التداول الحر ومعدل التداول ورأس المال السوقى المرجح بالتداول الحر. حتى الآن، وبناءً على تصنيف البورصة المصرية للقطاعات، فالشركات التى تتجاوز الحد المسموح هى شركات فى القطاع العقارى والخدمات المالية غير المصرفية، حيث يضم كل قطاع 7 شركات، ما يمثل جزءًا من مؤشر البورصة المصرية EGX30 خلال الفترة الحالية.
وأشار تقرير «بلتون» إلى أن التغيير الثانى هو أن الشركات المرجحة للإدراج فى المؤشر يجب ألا يقل رأسمالها المصدر عن 100 مليون جنيه أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية.
وترى «بلتون» أن هذا التغيير «إيجابى»، حيث يجعل متطلبات الإدراج فى مؤشر البورصة المصرية EGX30 أكثر مواكبة للمتطلبات العامة للإدراج، والتى تقتضى كذلك حدًا أدنى 100 مليون جنيه لرأس المال المصدر، كما أنه يضمن إدراج الشركات ذات رأس المال المتوسط والكبير فقط فى مؤشر البورصة المصرية EGX30.

المصرى اليوم

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