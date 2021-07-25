ارتفاع مؤشر بورصة الكويت في نهاية تعاملات اليوم

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أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على ارتفاع مؤشر السوق العام 05ر62 نقطة ليبلغ مستوى 68ر6458 نقطة بنسبة صعود بلغت 97ر0 %.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 15ر368 مليون سهم تمت عبر 11821 صفقة نقدية بقيمة 01ر55 مليون دينار كويتي (نحو 3ر165 مليون دولار أمريكي).

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 3ر32 نقطة ليبلغ مستوى 33ر5387 نقطة بنسبة صعود بلغت 6ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 9ر309 ملايين سهم تمت عبر 8436 صفقة نقدية بقيمة 6ر31 مليون دينار (نحو 8ر94 مليون دولار).

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 6ر75 نقطة ليبلغ مستوى 67ر7009 نقطة بنسبة صعود بلغت 09ر1 % من خلال كمية أسهم بلغت 17ر58 مليون سهم تمت عبر 3385 صفقة بقيمة 3ر23 مليون دينار (نحو 9ر69 مليون دولار).