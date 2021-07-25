أخبار عاجلة

أب يحتجز ابنته لسنوات بغرفة تحت الأرض في سوريا.. والسبب "صادم" -
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 6 مواقع حول المملكة -
العثيمين يُدين بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي صاروخاً باليستياً باتجاه نجران -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
رياح نشطة وسحب وأمطار رعدية على جازان.. و"الأرصاد" ينبّه -
عاجل⭕ ارتفاع ضحايا انفجار خزان المحروقات فى عكار بشمال لبنان إلى 22 قتيلا -
زلزال مدمر يضرب هايتى بقوة(7.2)ريختر..أعداد الضحايا تتجاوز المئات.. وإعلان حالة الطوارئ في البلاد -
انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا -
مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية -
طلقة أم سيجارة؟.. سيناريوهات لبنانية عن "انفجار عكار" ولا بيان للجيش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. المصرى اليوم

جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق بالمدينة

Print
جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق بالمدينة جهاز مدينة العبور ينفذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات ويكثف أعمال تطوير الطرق بالمدينة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس عبدالرؤوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه تم تنفيذ حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالطريق الرئيسي بالحي الأول بالمدينة، وذلك بإشراف إدارة الأمن وإدارة الأحياء بالجهاز وبمعاونة شرطة التعمير والمرافق، بجانب تكثيف أعمال التطوير ورفع كفاءة الطرق والميادين بالمدينة.

وأوضح رئيس جهاز العبور، أن الحملة أسفرت عن رفع كافة الإشغالات وتحرير المحاضر القانونية اللازمة، مؤكداً أنه لا تهاون في إزالة المخالفات داخل المدينة حفاظاً على المظهر الحضاري اللائق، وكذا استمرار الحملات بكافة الأحياء للقضاء على أي ظواهر عشوائية بالمدينة.

كما وجه المهندس عبدالرؤوف الغيطى، بضرورة تكثيف أعمال التطوير ورفع الكفاءة القائمة بميدان الحي الخامس بالمحور الرئيسي للمدينة، لإضفاء الشكل الحضاري والجمالي، وذلك بمجهودات إدارة الزراعة بالجهاز، في إطار خطة جهاز المدينة لتطوير وتجميل ورفع كفاءة الميادين والطرق، موضحاً أنه جارِ استكمال أعمال التطوير وكذا أعمال فرش النجيل.

وأضاف الغيطى: تم الانتهاء من رصف طريق دائري الحي السابع، وكذا الانتهاء من بعض الشوارع الداخلية بالحي، وجارٍ رفع كفاءة وتطوير باقي الطرق بالمدينة تباعاً، مؤكداً ضرورة المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

انطلاق امتحانات الدور الثاني لنقل الثانوي العام بالمنيا

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

مصرع وإصابة 3 أشخاص في مشاجرة بالقليوبية

طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

طالبان تأمر مقاتليها بالامتناع عن العنف بعد اقتحام العاصمة كابل

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات

ضبط 64 مخالفة متنوعة في المنيا ومتابعة التراخيص ورفع الاشغالات