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استقرار وترقب .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

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استقرار وترقب .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021 استقرار وترقب .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الأحد 25 يوليو 2021

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شهدت أسعار الذهب، صباح اليوم الأحد، 25 يوليو 2021، حالة من الاستقرار متأثرة بإغلاق البورصات العالمية للاجازة الاسبوعية، والتى ستعود للعمل غدا الاثنين، وسط حالة من الترقب للمستثمرين فى الذهب عما ستشفر عنه التداولات .

واستقرت أسعار الذهب في مصر، صباح اليوم الأحد، عند الأسعار المرتفعة التى حققتها، السبت، رغم استقرار سعر الذهب عالميًا، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 24 بقيمة 2 جنيه بينما ارتفع عيار 21 بقيمة جنيه، كما ارتفع العيار 18 بقيمة جنيه واحد .

وأعلنت شعبة الذهب في ، صباح اليوم أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا، 902 جنيه، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر، 789 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا عند 676 جنيها، والجنيه الذهب عند سعر 6312 جنيهات.

وثبت سعر الذهب عالميا عند الاسعار التي حققها مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة والأسواق العالمية للاجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد محققا قبل الاغلاق أقل سعر فى 5 أسابيع بسبب ارتفاع الدولار الذى حقق أعلى سعر له منذ 3 شهور ونصف الشهر، ويتوقع الخبراء استمرار تراجع الذهب خلال الفترة القادمة .

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، صباح اليوم الأحد، 794.39 جنيه، بينما سجلت الأوقية «الأونصة»، 1،802.30 $.

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المصرى اليوم

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