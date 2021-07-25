حالة الطقس اليوم وغدًا .. درجة الحرارة 41 وتعاود الارتفاع هذا الأسبوع (تفاصيل)

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يستمر انخفاض درجات الحرارة اليوم وغدًا علي كافة الأنحاء، وتنخفض درجة الحرارة العظمي خلال حالة الطقس اليوم إلي 41 درجة، ويستمر هذا الانخفاض خلال أحوال الطقس غدًا، ويكون الطقس اليوم شديد الحرارة فى جنوب البلاد وحار في القاهرة والوجه البحري رغم ذلك.

وتشهد حالة الطقس في مصر اليوم اتفاع الأمواج على شواطئ البحر المتوسط والذي تكون حالته مضطربة اليوم، وتتوقع الأرصاد الجوية استمرر نشاط الرياح على القاهرة والسواحل الشمالية اليوم.

ويظل الطقس اليوم شديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، وحارا في القاهرة والوجه البحري، ويظل الطقس مائلاً للحرارة علي السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، ويستمر نشاط الرياح على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وتحذر الأرصاد الجوية من اضطراب أمواج البحر المتوسط على الشاطئ ليلاً بين متر ونصف ومترين، أما ارتفاع الأمواج فى البحر المتوسط ذاته فيتراوح بين مترين ونصف و3 أمتار، ويكون البحر الأحمر اليوم معتدل.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم

تتوقع هيئة الأرصاد أن تكون درجات الحرارة في القاهرة 34-25، وفي الإسكندرية 30- 25 درجة.

وتكون الحرارة فى دمنهور 32-25، السلوم 30-25، بورسعيد 31-25، دمياط 31-24، بلطيم 32-24، سيوة 35-24، شبين الكوم 34-25، الإسماعيلية 34-25، طنطا 33-25، السويس 34-25، رفح 32-24، المنصورة 34-25، الزقازيق 34-25 درجة.

وتكون درجة الحرارة في إدفو 40-29، بني سويف 35-25، أسيوط 36-25، العريش 32-25، الفيوم 35-24، حلايب 33-28، الغردقة 37-28، شرم الشيخ 37-28، أبوسمبل 41-29، الأقصر 39-27، الطور 36-25، المنيا 35-25، سوهاج 37-26، أسوان 40-28، شلاتين 37-27، قنا 38-26 درجة.

حالة الطقس غدًا .. تحذير من الأمواج وارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

يستمر انخفاض درجات الحرارة غدًا الإثنين، وتظل درجات الحرارة حول معدلاتها اليوم الأحد.

وتكون درجة الحرارة غدًا في القاهرة والوجه البحري 34 للعظمي و36 للمحسوسة، وفي السواحل الشمالية 31 للعظمى، و34 للمحسوسة،و فى جنوب سيناء 37 للعظمى و40 للمحسوسة، وفي شمال الصعيد العظمى 36 والمحسوسة 38، أما في جنوب الصعيد فتكون العظمي 40 والمحسوسة 41 درجة.

درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

تبدأ درجات الحرارة فى الارتفاع بداية من من الثلاثاء وتكون درجة الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحيري الثلاثاء 36 درجة و38 للمحسوسة، وتكون من الأربعاء إلي الجمعة 38 للعظمى و40 للمحسوسة.

وتكون درجات الحرارة فى السواحل الشمالية الثلاثاء 32 للعظمي و35 للمحسوسة، وترتفع من الأربعاء للجمعة إلي 33 للعظمى و36 للمحسوسة، وفي جنوب سيناء تكون درجة الحرارة العظمي من الثلاثاء إلى الخميس 39 درجة والمحسوسة 42 درجة، وتصل الجمعة إلى 40 للعظمي و43 للمحسوسة.

وترتفع درجات الحرارة في شمال الصعيد الثلاثاء إلي 37 للعظمي و39 للمحسوسة، وترتفع الأربعاء والخميس إلي 39 للعظمى و41 للمحسوسة، وتواصل الارتفاع الجمعة إلى 40 للعظمي و42 للمحسوسة.

وتكون درجة الحرارة في جنوب الصعيد الثلاثاء 41 للعظمى والمحسوسة 42، وترتفع من الأربعاء إلى الجمعة لتكون 42 للعظمى و43 للمحسوسة.

حالة الطقس غدًا .. تحذير من الأمواج وارتفاع درجات الحرارة من الثلاثاء

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