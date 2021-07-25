توزيع 11 طنًا من لحوم الأضاحي على المستحقين في شمال سيناء

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قامت مؤسسة مصر الخير بتوزيع 11 طنًا من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا والمستحقين في مختلف مدن محافظة شمال سيناء، وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأكدت سعدية محمود، مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي بشمال سيناء، على أن مؤسسة مصر الخير ذبحت 50 رأس تحت إشراف مديرية الطب البيطري بالمحافظة، حيث تم توزيع 11 طنًا من اللحوم على المستحقين في مدن العريش والشيخ زويد وبئر العبد.

وأضاف، أحمد الشريف، مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بشمال سيناء، أن توزيع لحوم الأضاحي تم بناء على توجيهات اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، والدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ومجالس المدن والجمعيات الأهلية الشريكة.