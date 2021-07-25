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نادر السيد: محمد الشناوي الأفضل

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نادر السيد: محمد الشناوي الأفضل نادر السيد: محمد الشناوي الأفضل

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أشاد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق بآداء لاعبي الوطني الأوليمبي أمام نظيره الإسباني ضمن افتتاح مباريات دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف .

وقال السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’: شوقي غريب خاض مباراة إسبانيا بواقعية شديدة، فالحرص الدفاعي أمام منتخب بحجم المنتخب الإسباني أمر طبيعي، نظراً للإمكانيات الفنية الكبيرة التي يحظى بها الماتادور، حيث يضم بين صفوفه 6 لاعبين ممن شاركوا بكأس الأمم الأوروبية الماضية ’’ يورو ’’، ولذلك فإن الحصول على نقطة من مباراة اسبانيا أمر جيد .

واختتم السيد: محمد الشناوي حارس مرمى متميز وهو إضافة كبيرة للمنتخب الأوليمبي في دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو، رغم وجود الثنائي محمد صبحي ومحمود جاد، إلا أن الشناوي يعطي دفعة قوية لجميع لاعبي المنتخب الوطني، وهو قائد حقيقي داخل وخارج الملعب .

المصرى اليوم

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