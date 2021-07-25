أولمبياد طوكيو 2020.. محمد عبدالموجود يودع منافسات الجودو

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ودع محمد عبدالموجود منافسات الجودو لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد الخسارة من لاعب البرازيل دانيل كارجنين في مباراة دور ال32.

كانت نهى هاني ونورا محمد قد ودعا ايضا منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور ال32 نهى هاني خسرت من لاعبة الصين كينجين شين نورا محمد خسرت من لاعبة اليابان يوكا اونو

وتطبق البعثة المصرية إجراءات إحترازية مضاعفه من أجل حماية افراد البعثة بجانب تطبيق تعليمات خاصة للدخول والخروج أثناء خوضالتدريبات في الملاعب المخصصة لكل لعبة أو داخل صالات الجيم وتنفيذ البرنامج المخصص بالتحركات الذي وضعته إدارة بعثة مصربرئاسة المهندس هشام حطب والذي يحافظ على النظام داخل البعثة المصرية المتواجدة بالقرية الأولمبية بطوكيو.