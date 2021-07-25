تقرير: 53.6% من سكان العالم يستخدمون منصات التواصل الاجتماعى.. وارتفاع شعبية «تليجرام»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قال تقرير «we are social» إن أكثر من نصف سكان العالم يعتمدون على استخدام مواقع التواصل الاجتماعى، حيث تصل نسبتهم لنحو 53.6%. وذكر أنه فى الإمارات وحدها نسبة 99% من السكان يستخدمون «تويتر وفيس بوك وسناب شات». وقال تقرير نشرته مجلة «فوربس» إن شبكات التواصل الاجتماعى حظيت باهتمام المستثمرين للدخول بحصص استثمارية فى هذه المنصات بحثا عن تحقيق أرباح من عائدها. ولم تقتصر الاستثمارات على ضخ أموال من جانب مستثمرين عرب فقط، ولكن أيضا من شركات عربية بارزة. وقال التقرير إنه فى مارس الماضى أعلن صندوق مبادلة للاستثمار عن ضخ أموال تصل إلى 75 مليون دولار فى منصة «تليجرام»، وقال إن استثماراتها فى صورة سندات قابلة للتحول قبل الاكتتاب العام فيها لمدة 5 سنوات.

وتأتى هذه الخطوة كجزء من اتجاه أبو ظبى لتوسيع نظامها فى إدارة الأعمال والتكنولوجيا.

ويرجع تاأسيس أبليكيشن تليجرام إلى عام 2013 كإحدى منصات المراسلة الآمنة من طرف إلى آخر، ويعتبر بافيل ديوروف- وهو الشريك المؤسس لتليجرام- من أغنى المقيمين فى الإمارات وتصل ثروته لنحو 17.2 مليار دولار حتى الثانى من يوليو الجارى.

فى سياق متصل، قال التقرير إن صندوق الثروة السيادى فى أبو ظبى، «مبادلة اى دى بى سى»، وهو مشروع مشترك بين مبادلة للاستثمار وشركة فالكون ايدج كابيتال فى نيويورك، استثمر أيضا نحو 75 مليون دولار أخرى فى منصة تليجرام، وتم هذا فى نفس يوم ضخ مبادلة لاستثماراتها.

ويشهد تطبيق تليجرام مزيدا من الشعبية من خلال تنامى عدد مستخدميه، حيث ارتفع العدد لنحو 500 مليون مستخدم خلال آخر 7 سنوات. وتردد أن تليجرام يعتزم تأسيس مكتب فى أبو ظبى العالمية بالمنطقة المالية الحرة.

ويبدو أن التوسع فى الاستثمار فى منصات التواصل الاجتماعى يرجع إلى عدة سنوات ماضية، حيث قال التقرير إنه فى عام 2018 فقد غرد الأمير السعودى الوليد بن طلال بن عبد العزيز عبر مقطع فيديو من خلال سناب شات، حيث ظهر مع ايفان شبيجل الرئيس التنفيذى لشركة سناب شات ليعلن وقتها عن استثماره نحو 250 مليون دولار مقابل 2.3 % من أسهم تطبيق سناب شات.

وقد جاءت هذه المساهمة فى الشركة دون أن يكون له حق التصويت أو التأثير المباشر فى قرارات الشركة وفقا لموقع «تيك كرنش»، كما جاء هذا الإعلان عن الاستثمارات الجديدة قبل ساعات قليلة من إعلان سناب شات عن أرباحها فى الربع الثانى فى ذلك الوقت.

ولم يكن أداء الشركة جيدا فى تلك الفترة، حيث كان السهم يتراجع وقتها ليصل لنحو 12.3 دولار يوم الإعلان عن الصفقة، بينما بلغ سعر السهم نحو 5.5 دولار فى نهاية عام 2018.

كما أعلنت شركة المملكة القابضة وهى المملوكة للوليد بن طلال، فى ديسمبر عام 2011، أن كلا من الأمير وشركته قد استثمرا نحو 300 مليون دولار فى منصات التواصل الاجتماعى، ليأتى هذا الاستثمار قبل عامين فقط من طرح تويتر للاكتتاب العام فى عام 2013، وفى عام 2015 رفعت كل من شركة المملكة القابضة والوليد بن طلال من حصصهما لدى تويتر لنحو 34.9 مليون سهم ما يمثل نحو 5 % من الأسهم بقيمة سوقية تصل لنحو مليار دولار وتم تسجيل الصفقة فى أكتوبر من عام 2015، وهو ما رشح الوليد وشركته ليكون ثانى أاكبر مساهم فى تويتر فى ذلك الوقت.

ووفقا للتقرير المنشور فى فوربس، فإن شركة المملكة القابضة المملوكة للملياردير محمد منصور كانت من أوائل المستثمرين فى منصة فيس بوك قبل الاكتتاب العام فيها عام 2012، حيث بدأ الاستثمار فى شركات التكنولوجيا قبل نحو 15 عاما. وقد استثمر الذراع الاستثمارية للعائلة «مان كابيتل»- والتى يرجع تأسيسها إلى عام 2010 - فى كل من تويتر وفيس بوك وفقا لبلومبرج، الى جانب العمالة فى سيليكون فالى وهم سبوتيفاى وأوبر.