يقدم دور الجزار أمام «روبى» فى أغسطس.. تامر نبيل: التمثيل مع منة شلبى كان حلمى

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بشخصية «راجى» الزوج المخلص والمتعاون ظهر الفنان الشاب تامر نبيل فى مسلسل «ليه لأ» الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، وذلك بعدما شارك فى الموسم الرمضانى الماضى، بعملين مختلفين هما مسلسل «خلى بالك من زيزى» الذى من خلاله حظى بإشادات لدور الأخ الأكبر لـ«هشام عسل» زوج أمينة خليل الذى يحرضه على مقاضاتها، وفى مسلسل «الاختيار 2» جسد دور إرهابى يدعى «يحيى موسى» وينتظر «تامر» عرض مسلسل «شقة 6» بطولة روبى الذى يشارك فيه ويعرض أول أغسطس، وأيضا فى فيلم «كيرة والجن» أمام كريم عبدالعزيز وأحمد عز.

وكشف خلال حواره لـ«المصرى اليوم» عن حلمه بأن يمثل أمام العملاق يحيى الفخرانى.. وإلى نص الحوار:

■ تلقيت ردود أفعال جيدة عند عرض مسلسل «ليه لأ 2».. فماذا عنها؟

- ظهرت بدور «راجى»، صاحب المركز، زوج مخلص متزوج من سالى، وهما أصدقاء منة شلبى التى تظهر بدور طبيبة عيون، وتتوالى الأحداث بين الزوجين والمسلسل اجتماعى له دور كبير ومهم، وسعدت بوجودى بين النجوم الشباب منة شلبى، أحمد حاتم، دنيا ماهر، سارة عبدالرحمن.

■ ما الذى حمسك لأداء الشخصية؟

- المسلسل اجتماعى قدم قضية هامة ويجب أن نستفيد منها ويمكن أن يتابعه جميع الأعمار من الصغار إلى الكبار، وأيضا السيناريو لأنه المقام الأول الذى يحمس جميع الفنانين لتقديم أى شخصية، وهذا المسلسل بالتحديد يمثل رواية، ودور راجى لديه مشاعر إنسانية قوية جدا مخلص لزوجته، ومن وجهة نظرى أن الناس ليس لديهم هذه المشاعر، وهى الإخلاص لزوجته أو صديقه أو أخيه، وهذه الصفة أهم صفات الإنسان.

■ من الذى رشحك لأداء شخصية «راجى»؟

- المؤلفة والسيناريست مريم نعوم، وأيضا جهة الإنتاج هم من رشحونى لأداء دور «راجى»، الذى لم أتردد فى قبوله.

■ ماذا عن كواليس العمل والتعاون مع الفنانة منة شلبى؟

- كنت محظوظًا جدا فى كواليس المسلسل، سواء فريق العمل والمخرجة والمؤلفة وكان فى تفاعل بشكل كبير بيننا، والفنانة منة شلبى لا أحتاج أن أتحدث عنها، وشخصيا كان حلما من أحلامى أن أمثل معها، وعلى المستوى الإنسانى شخصية لديها قدرة كبيرة على التكيف على جميع الأحوال ومتقنة فى عملها لأبعد حد، ويتعلم منها كثيرون.

■ هل المنصات الرقمية- التى عرض المسلسل على إحداها- تساهم فى نجاح الأعمال الفنية؟

- من وجهة نظرى أن النجاح لا يقاس على مستوى السوشيال ميديا، ولا على مستوى الأعمال أو الأشخاص، لكن المنصات هى المستقبل وأصبحت السوشيال ميديا محركا من المحركات الأساسية فى حياتنا اليومية، والجمهور بات يبحث عما يريد مشاهدته دون إعلانات، والمنصات الإليكترونية تجعل الأعمال الفنية موزعة طوال العام، ودون أن تكون مرتبطة بموسم محدد، وهذا يساهم فى نجاح المسلسل.

■ على المستوى الشخصى.. هل «السوشيال ميديا» تفيد الفنان أم تضره؟

- أنا واحد من الناس أقل اهتماماتى هى السوشيال ميديا، فيجب أن نتعامل معها بشكل واقعى لأنها عنصر من عناصر الحياة، ولا يجب أن نقول إنها هى الحياة، لأن الميديا عالم وهمى، ولا يجب أن نقيم الفنان من عدد الفلولور، وإنما نقيمه من تأثيره على الجمهور والمشاهدين، وهذا التقييم الأهم بالنسبة لى.

■ بالعودة إلى مسلسل «الاختيار 2».. كيف ظهرت بشخصية الإرهابى «يحيى موسى»؟

- استعددت للشخصية مثلها مثل أى شخصية أقدمها، ولكن الفارق فى هذه الشخصية عن أى عمل أنها مازالت معاصرة وحقيقية، ويحيى مدرج فى قوائم الإرهاب الدولية، واستعنت ببعض اللقاءات التليفزيونية التى ظهر بها الإخوانى يحيى موسى، وكان المسؤول عن تجنيد الشباب فى الأعمال الإرهابية.

■ هل كنت تعلم جرائم الإخوان.. أم عرفتها من قبل السيناريو؟

- المسألة أكبر منى ومنك، وتاريخها الإجرامى كبير، وكان لى سابق تعامل مع السيناريست الكبير الراحل وحيد حامد فى مسلسل «الجماعة»، فالموضوع تاريخ، والجميع يعلم جرائمهم، وجميعنا لا يعلم هذه القضية 100%، فقط يعلم قدرًا من هذه المعلومات.

■ ماذا عن تجربتك فى مسلسل «خلى بالك من زيزى»؟

- هذه التجربة رائعة جدا بالنسبة لى، والحمد لله أن الشخصية وصلت للجمهور مثلما كتبت فى الورق فشخصية «ياسر» تحب أخاها ومنتمية إليه، والمسلسل يقدم قضية مهمة جدًا، وأهمها فكرة التعامل مع الثقافة النفسية عن المجتمع، وكانت كواليس العمل مليئة بالتعاون، لأنه يوجد سابق تعامل مع هذا الطاقم، فقد تعاونا فى مسلسل «قابيل»، فكان نظام العمل واحدًا، لكن كواليس العمل مختلفة بسبب اختلاف طبيعة المسلسل.

■ كيف تمكنت من التوفيق بين الشخصيتين فى الماراثون الماضى؟

- كل فنان لديه شغف فى عمله، وكل عمل يجب أن نقدم فيه كل طاقتنا، فبالتأكيد كان مرهقًا جداً، وكنت أصور 4 أعمال فنية فى وقت واحد، وبفضل ربنا على استطعت أن أقدم هذه الأعمال بشكل رائع يعجب به الجمهور والمشاهدون.

■ هل المسرح ساعدك على تقديم الأدوار بشكل صادق؟

- لا أستطيع أن أقيم هذا، فمن ساعدنى ليس فقط خبرات المسرح، ولكن خبرات حياتية متراكمة، فالمسرح مما لا شك فيه له عامل مهم، لأنه خبرة كبيرة لأى ممثل، والرواية والشخصية هما اللتان تحددان الدور، سواء فى المسرح أو السينما، فمتعة المسرح فى تمثيل الدور كاملاً فلا يوجد شىء أفضل من شىء.

■ هل توجد أعمال مقبلة لك؟

- أشارك فى مسلسل «شقة 6» بطولة الفنانة روبى، ومن المقرر عرضه خلال أيام، وأجسد من خلاله دور «ممدوح» وهو يعمل جزارًا، وهذا المسلسل ينتمى إلى أنواع المسلسلات المليئة بالتشويق والإثارة، وأشارك أيضا فى فيلم «كيرة والجن» بطولة الفنانين كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وهما من أكثر الناس الذين أحبهم فى الوسط الفنى، بالإضافة إلى وجود فريق عمل ضخم، سواء أمام الكاميرا أو خلفها.

■ من هم النجوم الذين مازلت تحلم بالتمثيل أمامهم؟

- بالتأكيد الفنان الكبير يحيى الفخرانى، محمود حميدة، نبيل الحلفاوى، سيد رجب وهؤلاء هم عمالقة الفن.

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