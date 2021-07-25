أبو الدهب: كهربا لم يقدم أوراق إعتماده مع الأهلي حتى الأن

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أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب المارد الأحمر لم يقدم الآداء المنتظر في أي مباراة منذ قدومه إلى القلعة الحمراء .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج ’’ البريمو ’’: كهربا لاعب جيد ولا خلاف على إمكانياته الفنية، لكنه دائماً يفتقد التركيز، ولم يقدم أوراق اعتماده منذ انتقاله إلى النادي الأهلـي، وأنصحه بالتركيز في الأمور الفنية فقط.

واختتم أبوالدهب: مباراة الإنتاج الحربي لن تكون سهلة على لاعبي الأهلي، خاصةً في ظل تراجع نتائج الفريق العسكري وتواجده بالمركز الثامن عشر والأخير بجدول ترتيب الدوري العام، وهو ما سيصعب من مهمة لاعبي القلعة الحمراء .