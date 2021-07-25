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أولمبياد طوكيو2020.. إخفاق وتوديع جديد لثنائي مصري في «سلاح الشيش»

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أولمبياد طوكيو2020.. إخفاق وتوديع جديد لثنائي مصري في «سلاح الشيش» أولمبياد طوكيو2020.. إخفاق وتوديع جديد لثنائي مصري في «سلاح الشيش»

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واصلت لاعبات المصري للسلاح الاخفاق في دورة الالعاب الاوليمبية حيث ودعت نهى هاني و نورا محمد يودعان منافسات فردي سيدات سلاح الشيش من دور ال32.

ففي الوقت الذي خسرت فيه نهى هاني من لاعبة الصين كينجين شين وخسرت نورا محمد من لاعبة اليابان يوكا اونو.

وتطبق البعثة المصرية إجراءات إحترازية مضاعفه من أجل حماية افراد البعثة بجانب تطبيق تعليمات خاصة للدخول والخروج أثناء خوضالتدريبات في الملاعب المخصصة لكل لعبة أو داخل صالات الجيم وتنفيذ البرنامج المخصص بالتحركات الذي وضعته إدارة بعثة برئاسة المهندس هشام حطب والذي يحافظ على النظام داخل البعثة المصرية المتواجدة بالقرية الأولمبية بطوكيو.

المصرى اليوم

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