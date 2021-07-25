★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد نادر السيد نجم الكرة المصرية السابق أن الدوري العام المصري لن يحسم إلا في الأوتار الأخيرة، وبصعوبة بالغة، مشيراً إلى أن هذا الموسم من أفضل المواسم التي لُعِبت مؤخراً .

وأضاف السيد في تصريحات لبرنامج ’’ البريمـو ’’ :تعادل الأهلي أمام البنك الأهلي الخميس الماضي، ليس نهاية المطاف، فالأهلي بادر بالتسجيل عن طريق محمد مجدي أفشة وكان بإمكانه مضاعفة النتيجة، لكن لاعبي القلعة الحمراء أضاعوا عدة فرص كانت كافية لحسم المباراة ولم يحسنوا استغلالها، فنجح كريم بامبو في استغلال الفرصة التي أتيحت له وسجل هدف التعادل، وخطف نقطة جيدة في مشوار الفريق للسعي نحو البقاء بالممتاز الموسم المقبل، فالدوري لم يحسم بعد، وما زالت هناك بعض المباريات المؤجلة للمارد الأحمر، بالإضافة إلى تصدر الزمالك لجدول ترتيب المسابقة ونجاحه في الحفاظ على ذلك .

واختتم السيد: على لطفي حارس مرمى متميز، ويحتاج إلى المزيد من المباريات لإثبات جدارته، كما أن الهدف الذي سكن شباكه خلال مباراة البنك الأهلي نتج عن خطأ من خط دفاع الأهلي .