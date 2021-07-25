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الاهلي والانتاج الحربى مباشر فى الدورى المصرى الممتاز 2021

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الاهلي والانتاج الحربى مباشر فى الدورى المصرى الممتاز 2021 الاهلي والانتاج الحربى مباشر فى الدورى المصرى الممتاز 2021

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أظهرت محركات البحث أن جمهور الأهلى والزمالك وجماهير الأندية الرياضية المصرية تبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورتس on time sports

قامت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفرق الرياضية في على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

تذيع قناة أون تايم سبورتس من خلال التردد الجديد «.. 11861 معدل الترميز 27500..» مباراة الأهلي وبيراميدز وتنقل بشكل حصري مباريات الدوري المصري .

أظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports اليوم لمشاهدة مباريات الدوري المصري

وقامت مجموعة قنوات ON أون تايم سبورتس بالنشر عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لتنبيه جمهور الأهلي والزمالك والفريق الرياضية في مصر على التردد الجديد لمجموعة قنواتها .

وأظهرت محركات البحث أن جمهور الرياضة المصرية يبحث عن التردد الجديد لمجموعة قنوات أون تايم سبورت on time sports لمشاهدة مباريات الدوري المصري .

وتعتبر قناة أون سبورت من أهم القنوات الرياضية المصرية التي تُعرض المباريات في مختلف الألعاب الرياضية في مصر خاصة الدوري المصري عبر البث المباشر على قمر النايل سات لذلك تبحث الجماهير عن تردد أون سبورت .

التردد الجديد هو «.. 11861 معدل الترميز 27500..» .

تردد القناة 11861

معامل الاستقطاب رأسي

معامل الترميز27500

معامل تصحيح الخطأ6/5

يكون تردد أون تايم سبورت 1- on time sport 1 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

الدرجة 7.3 غرب

تردد قناة أون تايم سبورت 2- On Time Sport 2

يكون تردد أون تايم سبورت 2- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 10853

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت 3- On Time Sport 3 -

يكون تردد أون تايم سبورت 3- on time sport 2 على النايل سات كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 12303

معامل الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة اون تايم سبورت الأرضي On Time Sport

تردد أون تايم سبورت البث الأرضي كما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد الأرضي (التماثلي): UHF9

التردد الأرضي (الرقمي): UHF32

تستطيع مشاهدة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي من التردد الأرضى UHF 32.

أولى خطوات اختيار قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضييمكن تثبيت قناة تايم سبورت على التليفزيون الأرضي لمشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب

عليك تثبيت سلك استقبال قنوات التليفزيون الأرضي على شاشة التليفزيون.

فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث على الاستقبال الأرضي.

في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك

ثم اضغط على الزر الخاص بالقنوات.

قم بعمل توليف إعداد القناة.

اضغط توليف تلقائي واختار بحث رقمي وانتظر القناة حتى يتم تثبيتها

المصرى اليوم

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