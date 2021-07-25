أخبار عاجلة

قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين -
"أبل" توضّح "ماذا تبحث تقنيتها الجديدة في صورك بهواتف آيفون" -
في أسبوعها الأول.. 575 متدربًا ومتدربة يلتحقون ببرامج تعليم الأفلاج الصيفية -
مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد -
بيه بيه جي تبدأ إنتاج موانع التسرب الخاصة بمصنعي المعدات الأصلية للسيارات في المغرب -
وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي -
وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أبو الدهب: بواليا أول الراحلين عن الأهلي والفريق يحتاج مهاجم إفريقي

Print
أبو الدهب: بواليا أول الراحلين عن الأهلي والفريق يحتاج مهاجم إفريقي أبو الدهب: بواليا أول الراحلين عن الأهلي والفريق يحتاج مهاجم إفريقي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد محمود أبوالدهب نجم النادي الأهلي السابق أن الفريق يحتاج بشدة إلى التعاقد مع رأس حربة مميز يليق بمكانة النادي في ظل عدم القناعة بقدرات والتر بواليا وحصوله على أكثر من فرصة لم يحسن استغلالها، بالإضافة إلى ابتعاد مروان محسن عن المشاركة بشكل أساسي .

وأضاف أبوالدهب في تصريحات لبرنامج '' البريمو '' اللعب بقميص النادي الأهلي يختلف عن الجونة، ففد حصل والتر بواليا على العديد من الفرص منذ قدومه إلى القلعة الحمراء في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكنه لم يثبت جدارته حتى الآن، وأتمنى رحيله بنهاية الموسم الجاري .

واختتم أبوالدهب: لابد من ضم مهاجم إفريقي دولي مميز، والنادي الأهلي لديه القدرة المالية على ذلك، كما أتمنى عودة أحمد ياسر ريان الموسم المقبل بعد تألقه اللافت للنظر بصفوف فريق سيراميكا كليوباترا وتربعه على ترتيب هدافي الدوري العام .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

حركة طالبان تبدأ في اقتحام العاصمة الأفغانية كابول من جميع الجهات

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي