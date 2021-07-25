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أولمبياد طوكيو 2020.. تأهل عبدالرحمن وائل لدور الثمانية من منافسات التايكوندو

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أولمبياد طوكيو 2020.. تأهل عبدالرحمن وائل لدور الثمانية من منافسات التايكوندو أولمبياد طوكيو 2020.. تأهل عبدالرحمن وائل لدور الثمانية من منافسات التايكوندو

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تأهل عبدالرحمن وائل لاعب منتخب للتايكوندو لدور الثمانية لمنافسات وزن 68 كجم في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 بعد التغلبعلى اللاعب الإسباني باولو بيريز بنتيجة 22-20.

ومن المنتظر ان يواجه عبدالرحمن وائل لاعب البوسنة والهرسك نيدزاد بوسيك في دور الثمانية لمنافسات التايكوندو لوزن 68 كجم لدورةالألعاب الأولمبية طوكيو 2020 وستقام المباراة اليوم الساعه 2:12 ظهرا بتوقيت اليابان الساعه 9:12 صباحا بتوقيت مصر.

كان هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية قد اعرب عن أن بعثة مصر مازال أمامها العديد من المنافسات خلال الأيام القادمة للبطولة ولدينا ثقة في لاعبينا وقدرتهم على تقديم الأداءالجيد والمناسب وتحقيق الانتصارات التي ترفع إسم مصر وسط مشاركة قوية مع أفضل اللاعبين في العالم.

المصرى اليوم

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