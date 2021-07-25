★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الاولمبي ومنتخب والارجنتين عبر قناتها المفتوحة والتى ستقام اليوم عند الساعة التاسعة والنصف صباحا بتوقيت القاهرة والعاشرة والنصف بتوقيت مكة المكرمة. ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي بدأت فعاليتها من 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الاولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع اسبانيا والارجنتين وأستراليا.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد حجازي ومحمود الونش وأسامة جلال.

الوسط: أحمد فتوح وأكرم توفيق وكريم العراقي.

الوسط الهجوم: إبراهيم عادل ورمضان صبحي وصلاح محسن، هجوما، أحمد ياسر ريان.

وبعد نهاية محاضرة الفيديو، تناول اللاعبون الغداء قبل التوجه إلى الملعب وشارك في المران جميع عناصر منتخب مصر. المنتخب الأولمبي واصل التدريبات التي غلبت عليها روح الحماسة الشديدة بين اللاعبين، وهو ما أسعد شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي.

وأعلنت شبكة بين سبورت القطرية إذاعة مباراة منتخب مصر الأولمبي ومنتخب إسبانيا عبر قناتها المفتوحة، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعالياتها من تاريخ 23 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

وتبدأ فعاليات أولمبياد طوكيو 2021 يوم الخميس 22 يوليو 2021 في العاصمة اليابانية طوكيو، ويلعب المنتخب المصري في أولمبياد طوكيو والتي تبدأ فعاليتها من تاريخ 22 يوليو 2021، ويقع منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم في مجموعة نارية مع إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.

المباراة الأولى

لمنتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو.

لعب منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى بمواجهة إسبانيا الخميس 22 يوليو في الساعة 9 ونصف صباحا ثم سيواجه منتخب الأرجنتين وأخيرًا أستراليا.

جدول مباريات منتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2021

مصر ضد إسبانيا الخميس 22 يوليو التاسعة ونصف صباحاً، مصر ضد الأرجنتين الأحد 25 يوليو التاسعة ونصف صباحاً، مصر ضد أستراليا الأربعاء 28 يوليو 11 صباحاً.

قائمة منتخب مصر الأوليمبي في أولمبياد طوكيو 2021

كان شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أعلن عن القائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو وشهدت تواجد الثلاثي الكبار (محمد الشناوي- أحمد حجازي- محمود الونش).

حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد صبحي- محمود جاد.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح- كريم فؤاد- أحمد حجازي- محمود الونش- محمد عبدالسلام- أحمد رمضان «بيكهام»- أسامة جلال- كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق- عمار حمدي- إمام عاشور- ناصر ماهر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالرحمن مجدي- طاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: أحمد ياسر ريان- صلاح محسن- ناصر منسي.

القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أوليمبياد طوكيو.. ما هي القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تنقل شبكة قنوات بى إن سبورت مباريات أولمبياد طوكيو 2021 في بث حصري في المنطقة العربية وستذاع مباريات منتخب مصر الأولمبي عبر قنوات المجموعة.

القناة الناقلة لمباريات مصر في الأولمبياد beIN SPORTS HD 7... ما هو تردد القنوات الناقلة لمباريات مصر في أولمبياد طوكيو؟

تردد قنوات بي إن سبورتس القنوات الناقلة لمباريات منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2021

على نايل سات beIN SPORTS HD 7

beIN SPORTS HD 7

نايل سات 12604 أفقي 27500 2/3

سهيل سات 11623 عامودي 27500 2