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«جيسون موموا» يعود لعالم الأكشن بـ«Sweet Girl»

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«جيسون موموا» يعود لعالم الأكشن بـ«Sweet Girl» «جيسون موموا» يعود لعالم الأكشن بـ«Sweet Girl»

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أطلقت نيتفليكس التريللر الدعائى لفيلم الأكشن والإثارة الجديد «Sweet Girl» بطولة «جيسون موموا»، والذى يبدأ عرضه عبر المنصة فى 20 أغسطس المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول راى -جايسون موموا - رب الأسرة المخلص، الذى يتعهد بالعدالة ضد شركة الأدوية التى سحبت دواء من السوق والذى كان يحتمل أن ينقذ حياة زوجته- أدريا أرجونا- ولكن سحب الدواء تسبب فى وفاتها بالسرطان.

وتبدأ رحلة بحث «كوبر» عن الحقيقة وتصبح مواجهة مميتة، تضع راى وابنته رايتشيل - إيزابيلا ميرسيد- فى طريق الأذى، ثم تتحول مهمة «راى» إلى سعى للانتقام من أجل حماية الأسرة الوحيدة التى تركها.

فيلم «Sweet Girl» من إخراج براين أندرو ميندوزا وبطولة جاستن بارثا وإيمى برينمان ومانويل جارسيا-رولفو، ورضا جافرى وليكس سكوت ديفيس ومايكل ريموند جيمس.

الفيلم إخراج بريان أندرو ميندوزا، كتابة: جريج هورويتز وفيليب آيزنر، بطولة جايسون موموا وإيزابيلا ميرسيد ومانويل جارسيا- رولفو، وأدريا أرخونا، ورضا جافرى، وجاستين بارثا وليكس سكوت ديفيس ومايكل ريموند جيمس وإيمى برينمان.

ويشكل الفيلم عودة قوية لـ«جيسون موموا» لأفلام الأكشن والإثارة منذ تقديم فيلمه الشهير «أكوامان» قبل سنوات.

المصرى اليوم

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