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الجيزة تشن حملات على الباعة الجائلين والمعروضات المتعدية للطريق العام (صور)

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الجيزة تشن حملات على الباعة الجائلين والمعروضات المتعدية للطريق العام (صور) الجيزة تشن حملات على الباعة الجائلين والمعروضات المتعدية للطريق العام (صور)

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تواصل محافظة الجيزة شن حملاتها لرفع الاشغالات والتعديات من المحال العامة والمقاهي.

حيث قام حي الهرم بشن حمله أستهدفت شارع المنشيه بالكامل وشارع الوفاء والامل وقد تم خلالها ازالة عدد كبير من حالات الاشغالات المتنوعة وازاله كافه التعديات والاشغالات على حرم الطريق وفروشات الباعه الجائلين والتي تعدت ١٥٠ حاله تنوعت ما بين باعه جائلين ومفترشين الطريق العام واستاندات معروضات وفاترينات وقد تم إتخاذ كافه الاجراءات القانونيه اللازمة حيال المخالفين.

كما قام حي شمال الجيزة بشن حمله بقطاعي المنيرة الشرقية والغربية اسفرت عن رفع ٥٠ حالة اشغال للمقاهي والمحال واستاندات معروضات.

كما قام حي جنوب بتنفيذ حمله بميدان الجيزة والمنيب من الداخل اسفرت عن إزالة كشك بطريق أسيوط بدون ترخيص ورفع اشغالات الباعه الجائلين والمقاهي بمحيط محطه قطار الجبزة ومتفرعاته.

المصرى اليوم

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