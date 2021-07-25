الغناء والعزف موضوع مسابقة مهرجان الموسيقى العربية الـ 30

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تنطلق فعاليات الدورة الـ 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى نوفمبر المقبل، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، وكانت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، قد اعتمدت مؤخرا شروط المسابقة المصاحبة لفعاليات الدورة الـ 30 من المهرجان. وقالت الفنانة جيهان مرسى، مدير المهرجان والمؤتمر، إن المسابقة الكبرى للغناء العربى والارتجال فى العزف على آلات التخت الشرقى اشترطت أداء أغنية جديدة تقدم لأول مرة على ألا يزيد عمر المتسابق عن 45 عاما، وأن يقوم بتقديم مدونة موسيقية تضم العناصر الفنية للأغنية (التأليف - اللحن - التوزيع الموسيقى - الغناء) إلى جانب أسطوانة مدمجة منفذة فعلياً ونسخة من الكلمات والنوت الموسيقية، وتم رصد جائزة للفائز بها قيمتها 150 ألف جنيه، أما مسابقة الدكتورة رتيبة الحفنى فى الغناء العربى للشباب والأطفال ولذوى الاحتياجات الخاصة فأتيحت المشاركة فى القسم الخاص بالشباب للمتنافسين من سن 17 حتى 35 عاما، ويصل إجمالى جوائزها إلى 90 ألف جنيه، والأطفال من سن 6 حتى 14 ويصل إجمالى جوائزها إلى 60 ألف جنيه، وتشترط على المتسابق أداء أغنية من التراث وأخرى من اختياره.

وتشترط مسابقة العزف المنفرد على آلات التخت الشرقى (الناى، القانون، العود، الكمان، التشيللو، الإيقاع) ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما، وأن يقوم بأداء تحميلة من مقام السوزناك لا تزيد مدتها عن 10 دقائق، وتم رصد 60 ألف جنيه جوائز للفائزين. وتم تحديد 25 أكتوبر كآخر موعد لتلقى طلبات الالتحاق بالمسابقة، ولا يحق التقدم لأى متسابق نال جائزة فى المهرجان إلا بعد مرور 3 سنوات من تاريخ حصوله عليها.