أخبار عاجلة

قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين -
"أبل" توضّح "ماذا تبحث تقنيتها الجديدة في صورك بهواتف آيفون" -
في أسبوعها الأول.. 575 متدربًا ومتدربة يلتحقون ببرامج تعليم الأفلاج الصيفية -
مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد -
بيه بيه جي تبدأ إنتاج موانع التسرب الخاصة بمصنعي المعدات الأصلية للسيارات في المغرب -
وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي -
وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ القاهرة يتابع التصدي لمخالفات البناء في أحياء العاصمة

Print
محافظ القاهرة يتابع التصدي لمخالفات البناء في أحياء العاصمة محافظ القاهرة يتابع التصدي لمخالفات البناء في أحياء العاصمة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة تقوم بحملات مستمرة ومكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على اراضي الدولة.

مؤكدا ان اجهزة محافظة القاهرة لن تتهاون حيال أي مخالفات بناء وانها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

في هذا الإطار تابع الحملة التي شنتها اجهزة حي الشرابية والتي اسفرت عن ازالة بناء مخالف بالعقار رقم ٣٤ شارع كامى.

كما تابع الحملة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر والتي اسفرت عن ايقاف بناء مخالف ببلوك ٢٤ شارع الخليفة الظافر، وبناء مخالف ببلوك رقم ١٩ شارع الخليفة الظافر الحي السابع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبي مخالفات البناء.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري

وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري