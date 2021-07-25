محافظ القاهرة يتابع التصدي لمخالفات البناء في أحياء العاصمة

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أكد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة أن المحافظة تقوم بحملات مستمرة ومكثفة للتصدي لمخالفات البناء والتعدي على اراضي الدولة.

مؤكدا ان اجهزة محافظة القاهرة لن تتهاون حيال أي مخالفات بناء وانها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

في هذا الإطار تابع الحملة التي شنتها اجهزة حي الشرابية والتي اسفرت عن ازالة بناء مخالف بالعقار رقم ٣٤ شارع كامى.

كما تابع الحملة التي شنتها الاجهزة التنفيذية بحي غرب مدينة نصر والتي اسفرت عن ايقاف بناء مخالف ببلوك ٢٤ شارع الخليفة الظافر، وبناء مخالف ببلوك رقم ١٩ شارع الخليفة الظافر الحي السابع، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مرتكبي مخالفات البناء.