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محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور عدلي منصور (صور)

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محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور عدلي منصور (صور) محافظ القاهرة يتابع إزالة تعارضات محور عدلي منصور (صور)

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تابع اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة تنفيذ ازالة التعارضات لمحور مسطرد «المستشار عدلى منصور»، حيث وجه نائب المنطقة الشرقية بضرورة التواجد الميداني المستمر بموقع المشروع ومتابعة الإزالات.

يذكر انه يبلغ عدد العقارات التي تم إزالتها عدد (٤٤) عقار تم الإنتهاء من إزالتهم في أحياء السلام أول والمطرية بشارع المشروع من إجمالى عدد (١٥٩) عقار، علما بأنه تم صرف تعويضات حتى الآن مبلغ (١٣٣) مليون جنيه طبقا للأسعار بالمنطقة.

الجدير بالذكر أن محور مسطرد طوله ١٦ كيلو متر ويخدم أحياء السلام والمرج وعين شمس والمطرية بدايه من النزهه جوزيف تيتو ويربط مع مسطرد وطريق بنها الحر.

المصرى اليوم

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