أخبار عاجلة

قلب مفتوح لزراعة 3 شرايين لخمسيني بمستشفى سليمان الحبيب بالخُبر -
من الدمام إلى جازان.. عزم المملكة يتحدى الجائحة بمصانع نوعية "دولية ومحلية" -
سحب ماطرة بهذه المناطق.. "طقس الأحد" بتوقيع "المسند": رياح تثير غباراً -
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين -
"أبل" توضّح "ماذا تبحث تقنيتها الجديدة في صورك بهواتف آيفون" -
في أسبوعها الأول.. 575 متدربًا ومتدربة يلتحقون ببرامج تعليم الأفلاج الصيفية -
مكتبة الملك فهد الوطنية ترتبط بمنصة النفاذ الوطني الموحد -
بيه بيه جي تبدأ إنتاج موانع التسرب الخاصة بمصنعي المعدات الأصلية للسيارات في المغرب -
وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي -
وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

أولمبياد طوكيو 2020.. تونس تواصل حصد الميداليات الحفناوي يسجل أول ذهبية عربية

Print
أولمبياد طوكيو 2020.. تونس تواصل حصد الميداليات الحفناوي يسجل أول ذهبية عربية أولمبياد طوكيو 2020.. تونس تواصل حصد الميداليات الحفناوي يسجل أول ذهبية عربية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أحرز التونسي أحمد الحفناوي ذهبية سباق 400 متر حرة للسباحة في أولمبياد طوكيو، الأحد، ليهدي بلاده والعرب ثاني ميدالية في الألعاب الجارية.

وسجل الحفناوي ثلاث دقائق و43.36 ثانية، ليحصد اللقب بعدما تفوق في الأمتار الأخيرة بفارق 0.16 ثانية على الأسترالي جاك ماكلوجلين.

وذهبت الميدالية البرونزية إلى الأميركي كيران سميث الذي سجل ثلاث دقائق و43.94 ثانية.

وكان التونسي محمد خليل الجندوبي قد حصد أول ميدالية للعرب في طوكيو بفوزه بفضية وزن 58 كيلوغراما في التايكوندو يوم السبت.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

رئيس وزراء ماليزيا يقدم استقالتة غدا الاثنين

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

اليوم .. محاكمة الإخواني محمود عزت في التخابر مع حماس

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ القطار الكهربائي

وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري

وزير الصحة اللبناني يستغيث لنقل الإصابات الخطرة جراء انفجار عكار خارج لبنان للعلاج الفوري