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أولمبياد طوكيو 2020.. يارا الشرقاوي تودع منافسات سلاح الشيش أمام الإيطالية أريانا أريجو 

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أولمبياد طوكيو 2020.. يارا الشرقاوي تودع منافسات سلاح الشيش أمام الإيطالية أريانا أريجو  أولمبياد طوكيو 2020.. يارا الشرقاوي تودع منافسات سلاح الشيش أمام الإيطالية أريانا أريجو 

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ودعت يارا الشرقاوي لاعبة منتخب لسلاح الشيش، منافسات «فردي السيدات» بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وخسرت يارا الشرقاوي فجر اليوم /الأحد/، أمام الإيطالية أريانا أريجو بنتيجة 2-15، في إطار دور الـ 32 لمسابقة فردي السيدات ضمن منافسات السلاح بأولمبياد طوكيو.

ومن المنتظر أن تستكمل منافسات سلاح الشيش اليوم، حيث تلتقي المصرية نهى هاني مع الصينية كينجوان تشين، كما تلعب المصرية نورا منير مع اليابانية يوكا وينو، وذلك ضمن مسابقة فردي السيدات، فيما يلتقي محمد السيد مع الفرنسي يانيك بوريل ضمن منافسات سلاح «الايبيه».

المصرى اليوم

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