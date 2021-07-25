مصرع شخص وإصابة 2 آخرين في انهيار منزل بالمنوفية

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لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران نتيجة انهيار منزل بقرية طملاي التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية.

انتقلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية والإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابون إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووضع الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز منوف بوفاة شخص وإصابة اثنين آخرين في انهيار منزل في شارع المعمل بجوار الوحدة الصحية بقرية طملاي التابعة لدائرة المركز.

وأكدت المعاينة الأولية وفاة «محمد.ف.ص» 55 سنة، وإصابة «مدحت.س.ر» 39 سنة، و«عادل.م.ب» 35 سنة.

وجرى الدفع بـ3 سيارات إسعاف ونقل المصابين إلى المستشفي لتلقي العلاج اللازم كما تم وضع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيقات.