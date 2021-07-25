الفيضانات تضرب آسيا.. قتلى ومصابون وانهيارات أرضية

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تعرضت عدة مناطق على مستوى العالم لأحوال طقس قاسية فى الأيام القليلة الماضية، حيث اجتاحت الفيضانات الصين وغرب أوروبا وهبت موجات حارة على أمريكا الشمالية مما زاد من المخاوف حيال تأثير تغير المناخ.

فى الهند، واجهت فرق الإنقاذ صعوبات أثناء الخوض فى الوحل والركام، أمس، للوصول إلى عشرات المنازل التى غمرتها المياه مع ارتفاع عدد قتلى الانهيارات الأرضية والحوادث الناجمة عن الأمطار الموسمية الغزيرة فى البلاد إلى 125 قتيلا. ويقول خبراء إن ولاية مهاراشترا تشهد أشد هطول للأمطار خلال شهر يوليو منذ 40 عاما. وأثر سقوط الأمطار بغزارة لعدة أيام على مئات الآلاف من الناس كما أن ثمة مخاطر من فيضان مياه أنهار كبرى عن ضفافها.

وذكر مسؤول كبير بحكومة الولاية أن عدد القتلى ارتفع إلى 42 قتيلا فى قرية تالى التى تبعد حوالى 180 كيلومترا جنوب شرقى مومباى العاصمة المالية للهند، وذلك مع انتشال 4 جثث أخرى بعد أن سوت انهيارات أرضية معظم المنازل فى القرية بالأرض.

وأضاف المسؤول الذى امتنع عن ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام «لايزال نحو 40 شخصا محاصرين. واحتمالية إنقاذهم ضعيفة لأنهم محاصرون فى الوحل منذ أكثر من 36 ساعة». وأشار إلى أن عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا للانهيارات الأرضية فى 4 مناطق أخرى بالولاية. وقالت حكومة مهاراشترا فى بيان «جرى إنقاذ حوالى 90 ألف شخص من المناطق المتضررة بالفيضانات».

فى الصين، تم إجلاء سكان مدينة «خانان»، أمس الأول، عبر جسور عائمة، وعلى متن جرافات، بعدما أغرقتها مياه الفيضانات تمامًا.

ولاتزال العديد من المدن الواقعة وسط الصين غارقة بمياه الفيضانات، التى أعقبت موجة أمطار غزيرة أودت بحياة 33 شخصاً، وعدد من المفقودين.

سيدة تحمل طفلا وسط المياه الغامرة جراء الفيضانات فى إقليم خنان بالصين

وشهدت خنان، وهى ثالث مقاطعة فى الصين من حيث عدد السكان حيث يسكنها قرابة مائة مليون نسمة، تساقط أمطار قياسية فى الأيام الأخيرة حوّلت شوارعها إلى سيول وحلية، ما أدى إلى تضرر عاصمتها «تشنجتشو» بعدما اجتاحت السيول مترو الأنفاق بها، الثلاثاء الماضى، ما أودى بحياة 12 شخصاً.

صينيون تحملهم جرافة وسط المياه الغامرة جراء الفيضانات فى إقليم خنان بالصين

فى الفلبين، تم نقل الآلاف من سكان العاصمة مانيلا من مناطقهم المنخفضة، أمس، بعد أن أدت الأمطار الموسمية الغزيرة إلى غمر العاصمة والأقاليم المجاورة بالمياه بعد تفاقمها بسبب عاصفة مدارية.

صينيون يركبون قارب نجاة وسط المياه الغامرة جراء الفيضانات فى إقليم خنان بالصين

وقالت الوكالة الوطنية لمكافحة الكوارث إنه تم نقل 14023 شخصا معظمهم من ضاحية معرضة للفيضانات فى مانيلا إلى مراكز إجلاء.

عمال إنقاذ يجرون قاربا لنقل الناس فى إقليم خنان بالصين

وقال المتحدث باسم الرئاسة هارى روك فى بيان «نطلب من سكان المناطق المتضررة البقاء فى حالة تأهب ويقظة واتخاذ إجراءات احترازية والتعاون مع السلطات المحلية».

عمال الإنقاذ يبحثون عن ضحايا أو مصابين أسفل الانهيارات الأرضية فى مومباى بالهند

ويقول خبراء الأرصاد الجوية إن الفلبين التى تضم أكثر من 7600 جزيرة تشهد نحو 20 عاصفة مدارية سنويا لكن المحيط الهادى الأكثر دفئا سيجعل العواصف أقوى ويتسبب فى هطول أمطار أكثر غزارة.

صينيون وسط الفيضان

رجل يقود دراجته وسط المياه الغامرة جراء الفيضانات فى العاصمة الفلبينية مانيلا

صينية تحمل سيدة مسنة

عربيات مدمرة بعد سيول جراء سقوط أمطار غزيرة فى بلجيكا

أسرة تسير فى الشارع المغمور بالمياه

عمال الإنقاذ يرافقون رجال شرطة من هولندا وبلجيكا بحثا عن ناجين من السيول والفيضانات فى المنطقة الحدودية