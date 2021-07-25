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رصد 4 حالات بناء مخالف بحي المطار في الأقصر

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رصد 4 حالات بناء مخالف بحي المطار في الأقصر رصد 4 حالات بناء مخالف بحي المطار في الأقصر

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أعلن العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر رصد 4 مخالفات تعدي بالبناء بمنطقة خلف مركز شباب منشأة العماري بحي المطار.

واوضح ان المخالفات عبارة عن سور مبنى من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بطول ٤ م * ارتفاع ٣، الحالة الثانية: عبارة عن ازالة أعمدة الدور الأرضي وقواطيع من الطوب الأحمر بمسطح ٩٠ م.

واضاف ان الحالة الثالثة، عبارة عن بوابة من الطوب الأبيض بطول ٢٠ م * ارتفاع ٣ م، والحالة الرابعة، عبارة عن سور من الطوب الأبيض مبنى بالمونة الأسمنتية بطول ٥ م * ارتفاع ٣ م.

وعلى الفور تم ايقاف أعمال البناء وإزالة المخالفات في المهد على كامل المسطح، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وشارك بالحملة شعبان طايع رئيس حي المطار ومحمد فوزي وشعبان أبوالمجد نواب رئيس الحي، ومحمد صالح مشرف التنظيم بالإدارة الهندسية والمشرف المسؤول بمنطقة حي المطار، وعصام عبدالراضي ومصطفى العادلي أعضاء المتابعة الميدانية.

المصرى اليوم

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