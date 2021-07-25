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رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر رفع 35 طن مخلفات في حملة نظافة بمدينة الأقصر

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شدد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الاقصر، بضرورة الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتكثيف الحملات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع حسام العمدة رئيس حي شرق، تنفيذ حملة نظافة شاملة داخل عدد من شوارع الحي، وذلك استكمالاً لمنظومة النظافة الدورية التي يقوم بها الحي للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري.

استهدفت الحملة شارع سيالة بدران ابتداءً من محطة الوقود وصولاً حتى المرور من الاتجاهين مع استخدام المكنسة الآلية ورفع التراكمات بترعة العرب حيث تم رفع 15 طن مخلفات وأتربة.

وفي سياق متصل تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة نجع القباحى الغربى ابتداءً من المقطورتين وصولاً حتى مكتب بريد القباحي الغربي، وأسفرت الحملة عن رفع 20 طن أتربة وتراكمات صلبة وقمامة.

المصرى اليوم

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