«وراء ساتر من البوص».. ضبط محاولة بناء سور مخالف في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
وبناء على مرور محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين وجود مخالفة بناء سور بدون ترخيص من السلطة المختصة بمدينة البياضية، حيث قام المتعدي بإقامة ساتر من البوص والبناء خلفه.
وعلى الفور تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومحمود حامد من الإدارة الهندسية، ومحمود أبو الحمد من الإدارة الزراعية باتخاذ اللازم فورا تجاه المخالف.
وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للسور والقبض على المخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتحرير المحاضر القانونية، واحالته إلى النيابة المختصة .
وتهيب محافظة الأقصر ورئاسة ومدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.