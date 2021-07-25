«وراء ساتر من البوص».. ضبط محاولة بناء سور مخالف في الأقصر

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شدد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، على رؤساء المراكز والمدن بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء وإزالتها في المهد، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية للتأكد من عدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وبناء على مرور محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية جنوب الأقصر، تبين وجود مخالفة بناء سور بدون ترخيص من السلطة المختصة بمدينة البياضية، حيث قام المتعدي بإقامة ساتر من البوص والبناء خلفه.

وعلى الفور تم تكليف كلا من محسن ربيع نائب رئيس المدينة، ومحمود حامد من الإدارة الهندسية، ومحمود أبو الحمد من الإدارة الزراعية باتخاذ اللازم فورا تجاه المخالف.

وتمكنت رئاسة المدينة وبمرافقة الدورية الأمنية من مركز الشرطة من إيقاف أعمال البناء للسور والقبض على المخالف، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضده وتحرير المحاضر القانونية، واحالته إلى النيابة المختصة .

وتهيب محافظة الأقصر ورئاسة ومدينة البياضية بالمواطنين، بعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف لعدم التعرض للمسائلة القانونية وتؤكد رئاسة المدينة أنه سيتم التعامل بكل حسم مع المخالفين وإن الدولة لن تسمح مرة أخرى بأي بناء مخالف.