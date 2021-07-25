تكريم مدير إدارة تموين إسنا لبلوغه سن المعاش

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أقامت إدارة تموين إسنا جنوب محافظة الأقصر، حفل تكريم فراج محمد أمين، مدير إدارة تموين إسنا؛ وذلك لبلوغه سن المعاش، تحت رعاية الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر .

تناوبت كلمات الحاضرين والتى تجمع بين الثناء والشكر واسترجاع مواقف وذكريات منذ بداية توليه العمل حتى بلوغه سن المعاش، مؤكدين أنه قدم نموذجًا فريدًا في الأخلاق والالتزام والإخلاص والتفاني في العمل، ومتمنين له أن يمتعه الله بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقه في حياته الجديدة .

وأثنى مدير إدارة تموين إسنا الجديد، على جهود مدير إدارة تموين إسنا فراج محمد أمين، طوال فترة خدمته التي تميزت بالعطاء والإخلاص والتفانى في أداء العمل، مع حرصه على التيسير على المواطنين في الحصول على الخدمات في إطار تنفيذ اللوائح والقوانين، معرباً عن تمنياته له بالتوفيق وموفور الصحة والسعادة في المرحلة القادمة .

وفي ختام الحفل قام محمود أبوالوفا مدير إدارة تموين إسنا الجديد، بتسليم فراج محمد أمين مدير الإدارة السابق، درع مديرية تموين الأقصر، وأيضاً درع إدارة تموين إسنا، بناءاً على توجيهات الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالأقصر، وذلك تقديراً على ما بذله من جهد وعطاء وتفانيه في العمل طوال فترة خدمته .

وأشاد فراج محمد مدير الإدارة السابق، بالموقف النبيل من كافة الزملاء بالمديرية والإدارة ومكاتب التموين المختلفة وحرصهم على إقامة حفل لتكريمه، معرباً عن خالص تمنياته للجميع بالتوفيق خلال المرحلة القادمة، موصياً بالاتقان والإخلاص في العمل والحرص على خدمة المواطنين والتيسير عليهم، وقدم شكره لوكيل الوزارة لحرصه على تكريمه وتقديم درع المديرية له .

وحضر الاحتفالية، محمود محمد أبوالوفا مدير إدارة تموين إسنا الجديد، وحجاج المريجي، وأحمد طه ابراهيم، ومحمد الهواري مفتشي تموين إسنا، وعبدالرازق زنط عضو مجلس النواب السابق، وعلى حسن عبدالباري، ومحرم بدر حباتر، وإيهاب حباتر منسق الحفل، ولفيف من القيادات والعاملين بالإدارة، وعدد من المحبين وأسرة المحتفى به.