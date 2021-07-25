ضياء السيد ينتقد غياب حمدي فتحي: «زواجه وسط الموسم غير منطقي.. هذا لا يحدث في أوروبا»

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قال ضياء السيد، المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا، إنه لايرى أزمة في تصريحات المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وهناك مبالغة في تناولها من البعض.

وأضاف ضياء السيد، في تصريحات تليفزيونية: «موسيماني مدرب مميز ويقدم عملا كبيرا مع الأهلي ولا يوجد شخص ليس لديه ثغرات في عمله».

وأكمل: «أزمة تصريحات موسيماني أثارت اللغبط، لأنها جاءت بعد تعادل الأهلي مع البنك الأهلي فقط، وهناك مبالغة في تناولها من البعض».

كما تحدث عن حمدي فتحي: «اللاعب سوف يغيب عن المباراة المقبلة بسبب زواجه، من غير المنطقي أن يتزوج لاعب في وسط الموسم، هذا لا يحدث في أوروبا، للأسف نحن لم نصل بعد إلى الاحترافية الكاملة».