نتيجة الدبلومات الفنية 2021 .. برقم الجلوس والرابط في جميع المحافظات

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نتيجة الدبلومات الفنية 2021 سيطرت على محركات البحث جوجل خلال الساعات الأخيرة، بعد أن حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موعد ظهور النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب بعد إجازة عيد الأضحى وقبل يوم 29 من شهر يوليو الجاري.

«المصري اليوم» تواصل تقديم خدماتها للمواطنين، وتنشر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2021 الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والخطوات المطلوبة للحصول على النتيجة باسم ورقم جلوس الطالب.

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني عن رابط موقعها الإلكتروني للحصول طلاب الدبلومات الفنية على درجاتهم الدراسية في لعام 2020- 2021، وذلك بهدف التسهيل على الطلاب وأولياء الأمور .

خطوات بسيطة تمكن الطالب من الحصول على درجات نتيجة الدبلومات الفنية من موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وهي :

1- الدخول هنـــا على رابط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- الضغط على الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية

3- اختيار نوع الدبلوم تجارة أو صناعة أو زراعة أو فندقي

4- اختيار نظام التعليم 3 سنوات أو 5 سنوات

5- تسجيل بيانات الطالب الذي يرغب الحصول على النتيجة

6- تسجيل اسم المدرسة والإدارة التعليمية التابعة بها الطالب

7- تسجيل رقم جلوس الطالب

8- الضغط على الإستعلام عن النتيجة لتظهر الدرجات الطالب في والمجموع الكلي والنسبة المئوية.

رابط الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية2021

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجمالي عدد طلاب الدبلومات الفنية في عام 2021 الذين أدوا الامتحانات 750 ألف طالب وطالبة، وجرى الانتهاء من تصحيح ورصد درجات الامتحانات الدبلومات الفنية بجميع التخصصات، وأن جميع المؤشرات تؤكد ارتفاع نسبة النجاح هذا العام.