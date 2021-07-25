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بالصور.. "مسالخ الجوف" تستقبل أكثر من 18 ألف ذبيحة خلال عيد الأضحى

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الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية

بالصور..

استقبلت مسالخ أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها ونقاط الذبح والمطابخ الأهلية المصرح لها، أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والمواشي خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للأمانة "عمر الحموان": "إن المسالخ ونقاط الذبح التابعة لأمانة منطقة الجوف وبلدياتها، وكذلك المطابخ المرخصة أنهت خلال أيام عيد الأضحى المبارك تجهيز أكثر من 18 ألف رأس من الأغنام والماشية".

وأكد "الحموان" أن الأمانة تابعت من خلال الفرق الرقابية المختصة تطبيق الاشتراطات الصحية والتدابير الوقائية والاحترازية في المسالخ ونقاط الذبح والمطابخ، مشيرًا إلى أن الأمانة حرصت على تسهيل الإجراءات للمراجعين في المسالخ وتقليل وقت الانتظار، بتوجيهات ومتابعة مستمرة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

أمانة الجوف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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